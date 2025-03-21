news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 21 марта 2025 17:45

Продажи каучуков «Нижнекамскнефтехима» в 2024 году выросли на 20%

Читайте нас в
Телеграм
Продажи каучуков «Нижнекамскнефтехима» в 2024 году выросли на 20%
Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

За прошлый год «Нижнекамскнефтехим» продал товары и услуги на общую сумму 258,8 млрд рублей. Выручка увеличилась на 13,8% в сравнении с 2023 годом и составила 227,5 млрд рублей.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

В частности, прибыль от продажи произведенной продукции выросла на 13,3%. Продажи растут по всем сегментам производства, включая каучук – на 20%.

Фото: пресс-служба «Казаньоргсинтеза»

Чистая прибыль НКНХ в 2024 году выросла на 40,5% и составила 31,8 млрд рублей, хотя годом ранее этот показатель составлял 22,6 млрд рублей.

#Нижнекамскнефтехим
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

Алексей Демидов: «Создан эффективный алгоритм принятия исчерпывающих мер по нарушениям»

20 марта 2025
«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

«Расписался на стене Рейхстага, был в бою с Девятаевым»: история ветерана войны из Казани

20 марта 2025