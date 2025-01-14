«Нижнекамскнефтехим» в 2024 году провел более 1,6 млн исследований качества воздуха

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамскнефтехим» подвел итоги экологического мониторинга за 2024 год и 4 квартал минувшего года. Атмосферный воздух в границах санитарно-защитной зоны предприятия соответствует нормам: превышений ПДК по контролируемым веществам по итогам 4 квартала и за весь 2024 год не выявлено. Таковы итоги мониторинга качества атмосферного воздуха, которые проводили специалисты независимых лабораторий: ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан», «ЦЭИ «ЭКОЛЮКС», «АЛ «Экомониторинг». Все они оснащены автоматическими газоанализаторами и силами собственной лаборатории НКНХ.

Контроль воздействия на окружающую среду также происходит без перерывов и выходных. Всего в прошлом году выполнено 1657879 исследований, в том числе 417531 – в четвертом квартале. Замеры велись в пределах и на границах санитарно-защитной зоны в периоды остановки и пуска производства, а также при наступлении неблагоприятных метеоусловий. Экосрез осуществляется по графику на 12 точках контроля по 19 ключевым показателям.

Также состояние атмосферного воздуха на территории нефтехимического гиганта контролируется с помощью 5 стационарных постов. Они работают в автоматическом режиме, анализ проводится каждые 20 минут. Кроме того, мониторинг ведется с помощью передвижного поста системы мониторинга.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

В ходе мониторинга определялось содержание веществ, образующихся в результате деятельности предприятия. Перечень замеряемых веществ и точки контроля определяются нормативно-разрешительной документацией и проектами санитарно-защитных зон.

Данные со стационарных постов и передвижного экологического поста в непрерывном режиме передаются в систему экологического мониторинга (СЭМОС) и отправляются в режиме реального времени в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Татарстан, в надзорные органы. В открытом доступе результаты мониторинга публикуются также на официальном сайте «Нижнекамскнефтехима» в разделе «Экомониторинг».