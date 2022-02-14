Нижнекамскнефтехим увеличил в 2021 году выручку в 1,7 раза

Выручка «Нижнекамскнефтехима», по предварительным данным, в 2021 году составила 255 млрд рублей, что в 1,7 раза превышает показатель предыдущего года и в 1,5 раза больше «доковидного» 2019 года, следует из материалов к отчетным сессиям Совета нижнекамского муниципального района и Нижнекамского городского совета.

«В 2021 году «Нижнекамскнефтехимом» произведено 2,7 млн тонн товарной продукции. Это рекордная выработка за всю историю предприятия», – сообщил на заседании генеральный директор предприятия Айрат Сафин.

По его словам, производство на предприятии по сравнению с 2020 годом выросло на 10,8% в сопоставимых ценах.

«Успешные финансовые экономические показатели достигнуты благодаря благоприятной конъюнктуре глобального и российского рынков, а также первым положительным эффектам от объединения с СИБУРом», – подчеркнул Сафин.

В бюджеты всех уровней в 2021 году «Нижнекамскнефтехим» и его дочерние предприятия перечислили 21,5 млрд рублей, в том числе 9 млрд рублей в федеральный бюджет, Татарстана – 11,4 млрд рублей. От деятельности «Нижнекамскнефтехима», включая подрядные организации, местный бюджет получил около 1,3 млрд рублей.