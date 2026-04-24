«Нижнекамскнефтехим» увеличил продажи этилена и пропилена в 2,4 раза

Нижнекамское предприятие СИБУРа – «Нижнекамскнефтехим» – в 2025 году увеличило переработку нафты на 41,3% – до 2,2 млн тонн, а газового сырья – на 8,2%, до 1,14 млн тонн, следует из отчетности эмитента по РСБУ.

Показатели выросли за счет ввода в эксплуатацию пиролизной установки нового олефинового комплекса ЭП-600.

Рост переработки сырья обеспечил рост объемов реализации конечной продукции. Так, продажи олефинов (этилена и пропилена) выросли на 141% – до 420 тыс. тонн. Продажи полиолефинов увеличились на 11% – до 381 тыс. тонн, синтетических каучуков – на 7%, до 579 тыс. тонн.

Продажи полиолефинов выросли благодаря освоению мощностей по выпуску полиэтилена с использованием катализатора Li-He. Реализация синтетических каучуков увеличилась на фоне стабилизации работы производств каучуков и мономеров.