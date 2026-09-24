«Нижнекамскнефтехим» увеличил переработку нафты, продажи пластиков и олефинов

«Нижнекамскнефтехим» – нижнекамское предприятие СИБУРа – увеличило объем переработки нафты на 31,6% – с 1 029 тыс. тонн в первом полугодии 2025 года до 1 354 тыс. тонн в первом полугодии 2026 года, следует из отчета компании.

Рост связан с вводом в эксплуатацию пиролизной установки ЭП-600 в начале 2025 года. Стоимость проекта составляет 200 млрд рублей.

По итогам первого полугодия 2026 года «Нижнекамскнефтехим» увеличил объем продаж пластиков на 8,8% – до 148 тыс. тонн против 136 тыс. тонн за аналогичный период 2025 года. Объем продаж олефинов вырос на 47% – с 210 тыс. тонн до 309 тыс. тонн. Увеличение связано с ростом прокачки товарного этилена на «Казаньоргсинтез», а также с увеличением реализации бутадиена.

Продажи продуктов органического синтеза выросли на 8% – до 308 тыс. тонн

За последние четыре с половиной года СИБУР инвестировал в производственную, ремонтную, образовательную и социальную инфраструктуру Татарстана 406 млрд рублей. Ключевым объектом стал этиленовый комплекс ЭП-600.

Таким образом, инвестиции конвертируются в рост производства: в 2025 году «Нижнекамскнефтехим» и «Казаньоргсинтез» достигли рекордного объема производства товарной продукции – 4,1 млн тонн.