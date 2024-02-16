news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_top_970_100
Экономика 16 февраля 2024 14:49

«Нижнекамскнефтехим» увеличил отчисления в бюджет Татарстана на 40%

Скопировать ссылку

Средний показатель выплат «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ, входит в холдинг СИБУР) в бюджет Татарстана за последние три года составил 12,6 млрд рублей, сообщил сегодня генеральный директор предприятия Марат Фаляхов на заседании коллегии министерства экономики Татарстана.

Он напомнил, что за предыдущие три года – в 2018 — 2021 годах, отчисления составляли около 9 млрд рублей. Таким образом, выплату налогов, с приходом СИБУРа, «Нижнекамскнефтехим» увеличил на 40%.

Всего бюджет Татарстана в 2023 году от предприятий холдинга «СИБУР» получил 20,1 млрд рублей.

#Нижнекамскнефтехим #сибур
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2