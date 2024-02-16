«Нижнекамскнефтехим» увеличил отчисления в бюджет Татарстана на 40%

Средний показатель выплат «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ, входит в холдинг СИБУР) в бюджет Татарстана за последние три года составил 12,6 млрд рублей, сообщил сегодня генеральный директор предприятия Марат Фаляхов на заседании коллегии министерства экономики Татарстана.

Он напомнил, что за предыдущие три года – в 2018 — 2021 годах, отчисления составляли около 9 млрд рублей. Таким образом, выплату налогов, с приходом СИБУРа, «Нижнекамскнефтехим» увеличил на 40%.

Всего бюджет Татарстана в 2023 году от предприятий холдинга «СИБУР» получил 20,1 млрд рублей.