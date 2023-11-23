«Нижнекамскнефтехим» усилил контроль за стоками предприятия

Компания «Нижнекамскнефтехим» добровольно возместила 10 млн рублей ущерба, выявленного в ходе проверки Росприроднадзора качества воды в реке Тунгуча. Об этом в своем Telegram-канале сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова.

«Компания ПАО “Нижнекамскнефтехим” добровольно возместила ущерб в полном объеме. Предприятие допускало сброс неочищенных стоков в реку Тунгучу. Ущерб природе в результате нарушения превысил 10 млн рублей.

Защита водных объектов — один из важнейших приоритетов нашей службы. Мы регулярно контролируем качество сточных вод и добиваемся ответственного отношения природопользователей. Мы приветствуем осознанное поведение компаний», – написала она.

В компании пояснили источник загрязнения. Так, в реку Тунгуча попадают стоки из ливневой канализации предприятия, а также дождевые, талые и продувочные воды, которые ливневая канализация не позволяет отвести. Перед попаданием в водоем вода проходит механическую очистку в буферных прудах, которые представляют собой каскад из двух водоемов, расположенных в русле Тунгучи. В общем объеме стоков предприятия они составляют не более 8%.

«Для митигации риска загрязнения реки Тунгуча предприятие дополнительно усилило контроль за качеством очистки и перенаправило большую часть потока на биологические очистные сооружения, где проходит очистку до установленных норм основной объем промышленных стоков. Кроме того, в рамках соглашения о взаимодействии с Росприроднадзором “НКНХ” реализует природоохранные проекты с инвестициями порядка 7 миллиардов рублей», – уточнили на «Нижнекамскнефтехиме».