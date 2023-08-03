«Нижнекамскнефтехим» улучшит качество стоков и снизит потребление речной воды

На модернизацию направят почти 7 млрд рублей

«Нижнекамскнефтехим» направит 6,8 млрд рублей на внедрение новых решений на ключевых природоохранных объектах, которые вошли в соглашение между предприятием и Росприроднадзором.

Ключевыми направлениями станут снижение потребления речной воды и влияния на атмосферный воздух и внедрение новых современных технологий по улучшению эффективности систем очистки стоков и захоронения отходов.

В числе основных проектов:

третий этап реконструкции биологических очистных сооружений (БОС) и полигона захоронения отходов;

рекультивация илонакопителей в районе села Борок;

строительство локальных очистных сооружений и установки обезвреживания жидких отходов на новом этиленовом комплексе ЭП-600;

строительство факельной системы с бездымным сжиганием.

Буферный пруд сэкономит 2,5 млн кубометров речной воды в год

Сократить потребление речной воды поможет и очистка от ила буферного пруда «Нижнекамскнефтехима». Это еще один масштабный проект предприятия. Буферный пруд входит в состав насосной станции «Стрелочный Лог», которая действует 33 года.

«Для повышения эффективности буферного пруда, который необходим для возвращения использованной речной воды в производство, мы предложили использовать резервный пруд. Проект предусматривает гибкую схему работы. Можно будет производить чистку пруда без ущерба для окружающей среды и потери воды», — пояснил начальник производства водоподготовки «Нижнекамскнефтехима» Дмитрий Натуралов.

Если говорить в цифрах, то потребление речной воды сократится на 7,5%, или на 2,5 млн кубометров в год.

Необходимо заменить 194 километра труб

Еще одной задачей стала замена на «Нижнекамскнефтехиме» трубопроводов и ремонт градирен. Эти две программы, по предварительным оценкам, позволят сэкономить еще до 6 млн кубов речной воды в год.

«Реконструкция градирен позволяет уменьшить капельный унос — потерю части оборотной воды с уходящим из градирни воздухом — до 10%, а также увеличить глубину охлаждения оборотной воды, снизив потери электроэнергии. Что немаловажно, повысится эффективность и надежность работы оборудования», — отметил начальник производства оборотного водоснабжения «Нижнекамскнефтехима» Валерий Тихонов.

Он сообщил, что параллельно идут работы по замене трубопроводов. Треть металлических труб уже заменены на долговечные пластиковые. Всего же протяженность труб на предприятии составляет 194 км.

«Этим работа в части сокращения потребления речной воды не ограничивается. На “Нижнекамскнефтехиме” ведется комплексный подход по усовершенствованию технологии, применению новых методов и идей, которые позволяют сократить потребление речной воды именно в производстве. Благодаря таким решениям мы экономим еще примерно около миллиона кубометров речной воды в год», — добавил старший энергоменеджер службы главного технолога НКНХ Ильяс Мисбахов.

Доочистка стоков улучшилась до 20%

Помимо сокращения потребления речной воды НКНХ планирует усовершенствовать очистку стоков. Напомним, что с 2016 по 2021 год на биологических очистных сооружениях были проведены первый и второй этапы реконструкции. В результате чего эффективность очистки атмосферного воздуха на биофильтрах после отдувок с преаэраторов и первичных отстойников повысилась до 96%.

Теперь предприятие намерено реконструировать узлы доочистки и обеззараживания. На сегодняшний день уже проведены опытно-промышленные испытания технологии доочистки и подготовлено техническое задание на выполнение проектно-изыскательских работ.

«Технологию мы увидели на Курьяновских и Подольских очистных сооружениях. Затем фирма, которая устанавливала им доочистку, изготовила установку и для наших БОС, и мы смогли провести опытно-промышленные испытания. В результате испытаний доочистка стоков улучшилась до 20%», — заявил директор энергопроизводства «Нижнекамскнефтехима» Максим Лакеев.

Помимо этого, процесс очистки стоков будет полностью автоматизирован, благодаря чему отпадет необходимость в реагентах на хлорной основе. Доочистка будет происходить при помощи ультрафиолетового обеззараживания.

«Мы уйдем от физического труда. За сутки мы загружаем около 400 кг реагентов вручную. Кроме того, установят проточные приборы, которые будут сигнализировать о превышении концентрации веществ в стоках. Это позволит оперативно реагировать и принимать меры», — добавил Лакеев.

Кроме того, с приходом СИБУРа впервые на биологических очистных сооружениях проходит полное освобождение шлаконакопителя для проведения обследования и осуществления ремонтных работ. Сумма затрат составит более 300 млн рублей.

«Сокращены выбросы диоксида и сажи в атмосферу»

Еще одно важное направление в работе нефтехимиков — повышение качества атмосферного воздуха. Для этого на нижнекамском предприятии СИБУРа разработан ряд мероприятий. Положительный эффект уже дал запуск новой газовой котельной на биологических очистных сооружениях вместо устаревшей мазутной 1969 года создания.

«В течение отопительного сезона 2022 и 2023 годов мы получили не только экономический эффект, но и улучшили качество атмосферного воздуха. По нашим подсчетам, на 75% были сокращены выбросы диоксида и сажи в атмосферу. К тому же это более надежная система отопления. Мы не боялись, что у нас люди останутся без тепла», — отметил старший менеджер производства «Очистка промышленных сточных вод энергопроизводства» Сергей Николаев.

Также снизить количество вредных выбросов в атмосферу поможет реконструкция полигона промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима», введенного в эксплуатацию более 40 лет назад. Ежедневно здесь складируют пастообразные и твердые отходы.

«Полигон состоит из 48 карт, которые представляют собой большие котлованы, оснащенные особой изоляционной системой, не позволяющей опасным отходам проникать в почву. Однако за четыре десятилетия появились новые технологии по повышению герметичности карт», — отметил заместитель директора энергопроизводства «Нижнекамскнефтехима» Наиль Нафиков.

На реконструкцию полигона планируют направить 1,7 млрд рублей

Проектная документация на реконструкцию полигона уже готова, а также проведены инженерные изыскания. На проект планируют направить около 1,7 млрд рублей. В ближайшее время документы направят на Государственную экологическую экспертизу и Главгосэкспертизу, после положительного заключения приступят к работам.

«Противофильтрационные ограждения обеспечат дополнительную защиту грунта и подземных вод. Изменения коснутся устройства дренажной системы для сбора поверхностных вод и отвода фильтрата с полигона. Верхний слой захороненных отходов перекроем современными изоляционными материалами, увеличим объем аккумулирующей емкости существующего пруда-регулятора», — пояснил Сергей Николаев.

Кроме того, предприятием предусмотрена модернизация и вспомогательной части полигона. Здесь установят подземный резервуар для пожарного запаса воды, обустроят административно-бытовой корпус с санитарной комнатой и душевой, а также построят автомобильные весы с навесом и пункт мойки колес автотранспорта, который будет выезжать с промплощадки полигона, для предотвращения загрязнения дорог. На реконструкцию потребуется около полутора лет.

К концу 2026 года объем отходов снизится на 20%

Экозащитные инициативы также коснутся и функционирования факельных установок. На них внедрят программы по сокращению потерь сырья, квалифицированному использованию сдувок производств и уменьшению парниковых выбросов.

«Факел — обязательный элемент нефтехимического производства, без него невозможна безопасная эксплуатация опасного производственного объекта. Функция факела — обеспечивать безопасность технологического процесса и безопасную утилизацию углеводородов», — подчеркнул Ильяс Мисбахов.

Всего же на «Нижнекамскнефтехиме» планируется свыше 100 мероприятий, направленных на снижение негативной нагрузки на окружающую среду. Так, к концу 2026 года на 20% планируют уменьшить объем отходов, направляемых на размещение на полигоне. Масса загрязняющих веществ в сточных водах снизится почти на 19%, а валовые выбросы в атмосферу — на 12%.

Фотографии предоставлены ПАО «Нижнекамскнефтехим»