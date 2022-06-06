«Нижнекамскнефтехим» стал победителем муниципального этапа акции «#Эковесна2022»

«Нижнекамскнефтехим» одержал победу в муниципальном этапе республиканской акции «#Эковесна2022» в номинации «Лучшее предприятие». С 11 апреля по 13 мая – нефтехимики провели 18 разных мероприятий экологической направленности.

За это время с экологическими экскурсиями на предприятии побывали 15 врачей, 20 экологов и академиков РАМН, 35 казанских и нижнекамских студентов – участников республиканского конкурса экологических научно-практических и исследовательских работ «PRoЭКо». В школах №15 и №31 появились два новых фандомата по приему использованной алюминиевой и пластиковой тар. 65 учеников школ №26 и №28 во время экоуроков узнали от активистов НКНХ, как важно рационально потреблять ресурсы и сортировать отходы.





550 нефтехимиков приняли участие в традиционном весеннем субботнике – привели в порядок проспект Химиков. Больше 1 400 работников прибрались на огромной территории родного предприятия. А еще нефтехимики привели в порядок прибрежные зоны Каракуля и Камы, высадили 7,6 тыс. саженцев на землях у Ахтубы в рамках лесоклиматической программы СИБУРа «Зеленая формула». И это, конечно, не полный список экоактивностей коллектива «Нижнекамскнефтехима».

Заслуженную награду от имени большого коллектива нефтехимиков на деловом понедельнике получила помощник генерального директора по работе с муниципальными органами Эльвира Долотказина.

– Для нас масштабный городской субботник стал не просто акцией – большим праздником, – призналась Эльвира Рафгатовна. – Субботниками нефтехимики не ограничились – провели множество волонтерских акций. Это и обеспечило нам победу в «Эковесне». Мы занимаемся природоохранными мероприятиями не только на территории предприятия – стремимся к тому, чтобы вся окружающая нас среда была чистой, поэтому с удовольствием принимаем участие в таких акциях.

Эльвира Долотказина подчеркнула: «Нижнекамскнефтехим» всегда был экологически ответственным предприятием. А сегодня, после вхождения в состав СИБУРа, вопросам экологии уделяется еще больше внимания.

Дипломы из рук руководителя исполкома НМР Рамиля Муллина получили представители не только самых экологичных предприятия, детских садов, школ и дворов, но и экосемьи. Среди них была и дружная семья аппаратчика завода дивинила и углеводородного сырья Ильдара Набиуллина: в их копилке – диплом 3-й степени. Они с супругой Фаридой, педагогом Детского эколого-биологического центра, с детства прививают своим детям – Наиле и Ниязу – заботу об окружающей среде.

– Девиз нашей семьи – кто, если не мы. Всей семьей мы сажаем деревья, участвуем в субботниках. Дома всегда ведем раздельный сбор мусора. Собранные бумагу, отработанные батарейки, пластиковую тару сдаем в пунктах приема. Считаем, что лучше сдать отходы на переработку, чем отправить на свалку, – говорят супруги.

Рамиль Муллин поблагодарил всех участников «Эковесны» и выразил надежду, что для нижнекамцев участие в экоконкурсах и забота об окружающей среде станут доброй традицией.

