«Нижнекамскнефтехим» стал партнером II Отраслевого чемпионата PetroChemSkills 2021

Фото: Салават Камалетдинов

С 6 по 10 сентября в Нижнекамске проходит II Отраслевой чемпионат PetroChemSkills 2021 по стандартам WorldSkills среди работников нефтехимических отраслей промышленности. Организатором масштабного мероприятия выступает нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг», а партнером — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Безусловно, это очень важно и для нас как для нефтехимиков, и для всего города и республики в целом, — заявил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов. — Мы очень рады, что у нас теперь есть возможность проводить этап PetroChemSkills на нашей родной земле. Мы надеемся на честную и бескомпромиссную борьбу и уверены, что победит обязательно сильнейший».

Фото: © Салават Камалетдинов

Нижнекамск — это только начальная точка чемпионата. Конкурс профессионального мастерства охватит еще ряд российских городов: Тюмень, Тобольск, Томск и Санкт-Петербург. Завершатся соревнования 1 октября в северной столице.

В Нижнекамске отраслевой чемпионат PetroChemSkills 2021 проходит на площадке ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева». Здесь представлены две компетенции: «Лабораторный химический анализ» и «Аппаратчик химических технологий». Помимо работников СИБУРа и «Нижнекамскнефтехима», в числе участников — сотрудники таких предприятий, как «Казаньоргсинтез», «Газпром нефть» и «Еврохим». Также мероприятие вызвало интерес у владельцев крупного бизнеса и профильных образовательных организаций.

Фото: © Салават Камалетдинов

«У „Нижнекамскнефтехима“ не просто есть все шансы на успех, мы уверены, что обязательно будем среди призеров, — заявил Булашов. — На протяжении долгих лет наши представители входили в сборную России. Так, на последнем чемпионате мира, которой состоялся на нашей татарстанской земле, а также на соревнованиях по формату „СИБУР“ PetroChemSkills в Сочи наши ребята были в числе лучших. А совсем недавно представитель ПАО „Нижнекамскнефтехим“ на отраслевом чемпионате Российской Федерации в Уфе тоже занял третье призовое место».

Всего на Отраслевом чемпионате PetroChemSkills 2021 будут представлены 12 компетенций, две компании и два учебных заведения. Ожидается, что гостями мероприятия станут свыше 300 конкурсантов, экспертов и гостей.