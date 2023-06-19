«Нижнекамскнефтехим» создал гостям Сабантуя особую атмосферу праздника

«Мы с семьей приехали на Нижнекамский Сабантуй из Казани уже не первый раз»

Праздник плуга, пожалуй, один из самых любимых народом, который подразумевает окончание всех посевных работ. Традиционно его справили на излюбленном нижнекамцами майдане в КСК «Ильинка».

До начала основных праздничных мероприятий, в котором приняли участие больше 2 тыс. артистов, свою программу представили промышленные предприятия Нижнекамска. В Год национальных культур и традиций ключевой линией всего сюжета праздника стали труд и дружба. Поэтому и все локации на территории майдана оформили также в тематике Года национальных культур и традиций, объявленного в Татарстане.

Сабантуйная площадка нижнекамского предприятия СИБУРа по традиции первой встречала гостей. Еще до открытия она в буквальном смысле слова стала центром притяжения нижнекамцев и гостей праздника, привлекала ароматами свежей выпечки и шашлыков. Аниматоры провожали всех на площадку, живой вокал артистов создавал особую танцевальную атмосферу.

«Нашу семью сюда привлекла зажигательная музыка, сын пошел, и мы за ним. Мы с семьей приехали на Нижнекамский Сабантуй из Казани уже не первый раз, нам здесь очень нравится. Особенно сына впечатлила игра "Кубик-ленд", думаю, мы здесь надолго», – улыбаясь, рассказал Рамиль Мадьяров.

«Наша главная ценность и сила – это единство»

Первыми из важных гостей по традиции площадку «Нижнекамскнефтехима» посетили ветераны и почетные жители города. Генеральный директор предприятия Марат Фаляхов лично встречал их. Самых взрослых и уважаемых привлекла детская игровая зона. Они с большим удовольствием и не поддельным интересом погрузились в стройку башни из мягких кубов.

«Мы ежегодно приезжаем на Сабантуй и конечно же первым делом посещаем площадки наших градообразующих предприятий. Мы рады, что СИБУР, как всегда, встречает нас очень гостеприимно. Желаем всему коллективу всегда держать планку на высшем уровне, новых побед, счастья и здоровья», — поделился впечатлениями председатель Совета ветеранов Нижнекамска Григорий Китанов.

Посетили площадку НКНХ в этот день Председатель Государственного Совета Республики Татарстан Фарид Мухаметшин, глава НМР Рамиль Муллин, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов, сенаторы РФ, депутаты Госдумы, депутаты Госсовета РТ, представители Турецкой республики и консулы республики Казахстан. Внимание почётных гостей привлекло научное химическое шоу. В нем использовали сухой лед, с которым проводили химические эксперименты. Виртуозы научных шоу смешивали различные элементы и в итоге получали аромат минеральной газированной воды.

«Поздравляю всех нижнекамцев и гостей с этим замечательным, теплым, ярким праздником плуга! Наша главная ценность и сила – это единство. А оно заключается в единении национальностей, мирно проживающих в нашей республике, в единстве общих устремлений сельских тружеников, промышленников и горожан, которые своим трудом вносят свой вклад в благополучие страны. От всей души желаю всем здоровья, мира и радости. С праздником! Бэйрэм белэн!», — поздравил всех генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов.

Велошейкер и тату-узоры в стиле Сабантуя

Большой популярностью пользовался велошейкер от НКНХ. Его механизм работы полезен и прост: пассажир крутит педали, а в этот момент молочная масса в блендере начинает взбиваться и через две минуты готов вкусный молочный коктейль.

«Я в первый раз делала коктейль таким образом, такого я еще не видела. Правда, я немного не доставала до педалей, но я справилась. Кстати, коктейль с клубникой и бананами очень вкусный!» – поделилась Алия Насибуллина.

Программа дня была насыщена интерактивами и мастер–классами, отражающими колорит народного праздника. Дети изготавливали воздушных змеев, украшали деревянные фоторамки, желающим рисовали аквагримм. Большая очередь выстроилась в передвижной тату-салон. Моментальный тату-принтер наносил желающим колоритные узоры и рисунки в стилистике праздника плуга.

«Мы ходим на Сабантуй каждый год и всей семьей, вкусно обедаем здесь, покупаем дочери памятный подарок, это уже традиция. Бываем обычно до самого конца, потом счастливые, уставшие едем домой. Организация праздника на 100 %, особенно мы любим мастер-классы на площадке НКНХ, нефтехимики умеют удивлять каждый год, такое разнообразие, дочь в восторге», – отметила Наталья Минибаева.

«В Сабантуе решили сделать акцент на семейных ценностях и традициях»

Председатель профсоюзной организации росхимпрофсоюза «Нижнекамскнефтехима» Елена Велик в свою очередь отметила, что площадка «Нижнекамскнефтехим» всегда очень активная и живет своей интересной и необычной жизнью. Так как 2023 год в Татарстане проходит под эгидой года национальных культур и традиций, в Сабантуе решили сделать акцент на семейных ценностях и традициях.

«Помимо развлечений для всех возрастов мы удивили наших зрителей театрализованным представлением — выступлением ансамбля тюркской этники «Риваят», а театрализованная постановка окунула всех в эпоху прошлого, артисты продемонстрировали один из древнейших обрядов татарского народа – постановку «Обряд Сватовства Жыен», — добавила Велик.

Гости площадки НКНХ были не просто зрителями яркого шоу, но и сами стали активными участниками действа. В проведении национального праздника Сабантуй был сделан акцент на самобытность. Горожане пели, танцевали и играли в старинные татарские игры.

«Я вот, например, даже не знала, что существовал такой обычай. Очень любопытно было посмотреть на это действие, молодцы, что такое придумали!» – отметила Галина Набиева.

Шоу-театра «ЭТИ», кавер-группа «САФАРИ» и группа «Романтики»

Гости площадки СИБУРа могли отведать разнообразные национальные вкусности. Здесь была развернута праздничная торговля. Со слов продавцов самыми востребованными были треугольники и чак-чак. Традиционно, для гостей жарили шашлыки и люля-кебаб. В палатке по соседству продавали национальные сувениры.

Не давали скучать гостям площадки и ведущие праздника: Ришат Ахмадуллин, заслуженный артист Республики Татарстан и баянист Сайдаш Фахразиев, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов. В течение всего дня гостей развлекали аниматоры шоу-театра «ЭТИ». Гости с удовольствием фотографировались с артистами на фоне флагов и атрибутики СИБУРа, как и семья Габдрахмановых.

«Мы каждый год ходим на Сабантуй и первым делом посещаем площадку "Нижнекамскнефтехима". Здесь всегда есть чем занять себя и детей. Очень красивые фотозоны, в этом году к нам приехали гости, и мы решили показать им, как проходит Сабантуй в нашем городе!» – заявили они.

Ну и какой же праздник без танцев и песен. Эстафетную палочку подхватила кавер-группа «САФАРИ» и группа «Романтики». А гостей помладше тем временем ожидала зажигательная дискотека с необычайным бумажным шоу.

Скучать гостям на площадке нижнекамского предприятия СИБУРа было некогда, активности продолжались здесь весь день.

Фотографии предоставлены пресс-службой ПАО «Нижнекамскнефтехим»