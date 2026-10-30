«Нижнекамскнефтехим» сократил долгосрочный долг

Долгосрочные заемные средства «Нижнекамскнефтехима» за девять месяцев 2026 года снизились на 10,8% – до 84,25 млрд рублей, следует из отчетности предприятия по РСБУ.

СИБУР находится на пике инвестиционной активности в республике. За последние четыре с половиной года компания направила в производственную, ремонтную, образовательную, научную и социальную инфраструктуру Татарстана 406 млрд рублей, из них в Нижнекамске – 350 млрд рублей. Планируется что к 2028 году объем вложений превысит 600 млрд рублей.

По данным министерства промышленности и торговли РТ, совокупный объем производства конечной продукции предприятий СИБУРа в Татарстане увеличился на 1,2%.

«Продолжение роста производства в условиях внешнего воздействия на нефтехимию и отрасли-поставщиков сырья свидетельствует об эффективности деятельности компании. Мы видим отдачу от масштабной инвестиционной программы – запущены новые производства этилена, гексена, расширены мощности по полиэтилену, а также рост производительности за счет ввода в эксплуатацию новых инфраструктурных объектов в Нижнекамске и Казани, реализации программ повышения эффективности, автоматизации производств, создания современных условий труда», – отметил заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.