Общество 6 апреля 2026 18:11

«Нижнекамскнефтехим» сформирует программу поддержки детей погибших на пожаре сотрудников

«Нижнекамскнефтехим» будет поддерживать детей сотрудников, погибших на пожаре 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Также в «Нижнекамскнефтехиме» напомнили, что семьи погибших получат выплаты 10 миллионов рублей, а госпитализированные с полученными при возгорании травмами – 3 миллиона рублей. Расходы на реабилитацию у пострадавших будут компенсированы предприятием.

Работа корпоративных психологов с родственниками также продолжается.

Напомним, что 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание. Причиной стало воспламенение газовоздушной смеси. По последней информации, 11 человек погибли, пострадал 71 человек. Кроме того, еще 1 человек считается пропавшим без вести.

#Нижнекамскнефтехим #нижнекамск
В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

В Татарстане за сутки зафиксировали несколько случаев подтопления в 4 районах республики

5 апреля 2026
«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

«Мы пережили горе»: в Нижнекамске продолжаются поиски 5 человек после пожара на НКНХ

6 апреля 2026
