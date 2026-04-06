«Нижнекамскнефтехим» сформирует программу поддержки детей погибших на пожаре сотрудников

«Нижнекамскнефтехим» будет поддерживать детей сотрудников, погибших на пожаре 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Также в «Нижнекамскнефтехиме» напомнили, что семьи погибших получат выплаты 10 миллионов рублей, а госпитализированные с полученными при возгорании травмами – 3 миллиона рублей. Расходы на реабилитацию у пострадавших будут компенсированы предприятием.

Работа корпоративных психологов с родственниками также продолжается.

Напомним, что 31 марта на «Нижнекамскнефтехиме» произошло возгорание. Причиной стало воспламенение газовоздушной смеси. По последней информации, 11 человек погибли, пострадал 71 человек. Кроме того, еще 1 человек считается пропавшим без вести.