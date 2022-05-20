«Нижнекамскнефтехим» провел урок химии на производстве для учеников «Нефтехим-класса»

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Нижнекамскнефтехим» (входит в СИБУР) продолжает принимать гостей и знакомить их со своими производствами. Очередными гостями заводчан стали ученики профильного «Нефтехим-класса» школы №36: вместо привычных кабинетных уроков химии восьмиклассники побывали в цехах НКНХ, где с головой окунулись в настоящий мир нефтехимии.

Пройдя инструктаж по технике безопасности, восьмиклассники отправились на аллею Ветеранов и к установке ЦГФУ. Они погрузились в 55-летнюю историю нефтегиганта и узнали о тех, благодаря кому сегодня «Нижнекамскнефтехим» стал таким, каков он есть.

Следующей точкой стал цех 1417 завода ДБ и УВС: ребята побывали в операторной и узнали, в чем заключается работа аппаратчика. Подростки расспросили заводчан о всех тонкостях их труда, а те в свою очередь не оставили без ответа ни один вопрос будущих коллег.

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Затем школьники отправились к заводу пластиков, где побывали в цехе полимеризации стирола 5804. Там ребята узнали, как нефтехимики получают эту продукцию, а еще увидели изделия, произведенные из полистирола. И даже потрогали их.

Финальной точкой экскурсии стал завод БК. Нефтехимики пригласили ребят в цех 1308, где выделяют и сушат бутиловый каучук, и в цех 1318, в котором готовый каучук комплектуют в брикеты и упаковывают.

Лучше один раз увидеть, чем много раз услышать: после насыщенной экскурсии воодушевленные школьники признались, что погружение в мир большой нефтехимии произвело на них неизгладимое впечатление. И пусть не все, но большинство заявили: обязательно вернутся на «Нижнекамскнефтехим» уже не в роли гостей, а полноценной частью команды флагмана нефтехимии.

Фото предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Профильные «Нефтехим-классы» в подшефных школах «Нижнекамскнефтехима» открылись в прошлом году, чтобы помочь школьникам с профориентаций. Один из таких классов появился в лицее №37, второй — в школе №36.

Одна из учениц, Надежда Сандимирова, заметила: «Мои родные работают на „Нижнекамскнефтехиме“: папа — машинист, мама — старший аппаратчик, брат — киповец. Я тоже мечтаю работать здесь: хочу, как и брат, быть слесарем КИПиА, именно поэтому и учусь в „Нефтехим-классе“. Но во время экскурсии меня очень заинтересовала работа аппаратчика. Больше всего понравилось в цехе полимеризации стирола: интересно было увидеть, как рождается сырье для пластмассовых изделий».

Другой восьмиклассник, Тимур Бородачев, рассказал: «Сегодня я своими глазами увидел, как создаются каучук и пластики — из маленьких крупинок получаются „макаронки“. Каучук оказался таким мягким и упругим на ощупь! Мой дядя работает на „Нижнекамскнефтехиме“, и он часто рассказывает мне о разных производствах, поэтому заочно с этим предприятием я уже был знаком, а сегодня познакомился вживую».