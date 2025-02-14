«Нижнекамскнефтехим» провел первую экскурсию с использованием дополненной реальности

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

СИБУР впервые среди промышленных компаний внедрил технологию дополненной реальности (AR) в экскурсии по действующему производству. Пилотный проект реализован на «Нижнекамскнефтехиме»: во время объезда территории предприятия дополненная реальность помогает гостям лучше понять, как работают производственные объекты, которые невозможно посмотреть изнутри. Первую экскурсию в таком формате провели для школьников.

В Нижнекамске детские экскурсии проходят в формате квеста с аудиогидом «Не волшебство, а нефтехимия!». Юные гости, в сопровождении голоса инженера НКНХ и мудрого старца из высшей школы алхимии и магических наук, разбираются в тонкостях нефтехимических превращений, узнают о незаменимости полимеров в жизни современного человека и возможностях их вторичной переработки, разгадывают тайну загадочных облаков из градирен и примеряют на себя роль работников СИБУРа. Теперь на экскурсии в пилотном режиме используются планшеты: если навести планшет на силосы, то в дополненной реальности можно увидеть, что находится внутри огромных колонн и какую продукцию делают из производимых на НКНХ полимерных гранул.

Мухаммадиева Диана Назировна, ведущий специалист по медицинской безопасности «Нижнекамскнефтехима», которая привела на экскурсию своих сыновей, поделилась:

«Сама я работаю на производстве уже 22 года, и с большой гордостью показывала своим детям промышленные объекты и сооружения. Они больше узнали о выпускаемой продукции и даже смогли ее потрогать. А эти мощные колонны, градирни, заводы, экопост - надолго останутся в памяти юных сибурят. Я очень благодарна организаторам за возможность «показать, где мама работает».

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Интерактив в промышленных экскурсиях — это не просто дополнение, а ключ к глубокому пониманию процессов. Он позволяет не только увидеть, но и прочувствовать, как работает предприятие, превращая наблюдение в активное познание. Мы рады, что СИБУР внедряет современные технологии в проведение экскурсий. Перед предприятием стоит задача интересно и увлекательно рассказать о нефтехимии и экологии, просто и доступно, так чтобы каждый посетитель понимал принципы «зелёного» производства», - прокомментировала Ольга Шандуренко, директор проектов дивизиона «Городская экономика» Агентства стратегических инициатив.

Программа промышленных экскурсий «Открытый СИБУР» дает уникальную возможность жителям и туристам познакомиться с масштабами производств в 15 городах, узнать о нефтехимии и ее роли в жизни каждого человека, а также о том, как обеспечивается экологичность и безопасность производственного процесса. Для школьников и студентов это возможность увидеть преимущества работы на современном нефтехимическом производстве и определиться с будущей профессией. Ежегодно экскурсии на предприятия СИБУРа посещают более 10 тысяч человек.

«Мы стремимся сделать экскурсии не только познавательными, но и увлекательными. AR-технологии – это новый уровень открытости и наглядности процессов, который позволяет школьникам почувствовать себя частью большого производства. Мы рады, что наши инициативы находят отклик как у детей, так и у их родителей», — отметил руководитель управления корпоративных коммуникаций и брендинга «Нижнекамскнефтехима» Ранис Халилов.

Компания продолжает развивать это направление, внедряя цифровые решения и создавая уникальные возможности для знакомства с миром нефтехимии. Сейчас экскурсии проходят в пилотном режиме, запись будет открыта начиная с мая.

Информационная справка:

«Нижнекамскнефтехим» входит в ТОП-10 мировых производителей синтетических каучуков, является одним из крупнейших в мире производителей синтетического полиизопрена и третьим в мире поставщиком бутиловых каучуков. Предприятие выпускает свыше 700 тысяч тонн каучуков и более 700 тысяч тонн пластиков в год.