Нижнекамскнефтехим провел благотворительную акцию «От сердца к сердцу»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» провели благотворительную акцию «От сердца к сердцу» в социальном приюте «Балкыш» Нижнекамска. Нефтехимики принесли детям игрушки, развивающие игры, канцтовары, одежду и устроили веселый праздник.

Малышей в этот день развлекал «Пальчиковый театр», вместе со взрослыми они читали сказки и играли с волшебными персонажами. Для воспитанников постарше провели экологический урок, в ходе которого рассказали о вторичной переработке пластика, важности раздельного сбора мусора и о правильных экологических привычках, которые помогут сберечь природу.

Дети старшего возраста активно включились в различные настольные и подвижные игры, которые также организовали сотрудники НКНХ. На память о встрече воспитанники вручили гостям открытки, сделанные своими руками.

Наталья Бакулина, директор ГКУ СПДП «Балкыш»:

«Для наших воспитанников очень важно общение. Мы всегда рады гостям. Поэтому на встрече с нефтехимиками все быстро нашли друг с другом общий язык, перезнакомились и активности проходили в теплой, непринужденной атмосфере. Этот день подарил незабываемые эмоции всем участникам встречи. Благодарю сотрудников нижнекамского предприятия СИБУРа за доброе сердце и внимание, проявленное к детям»

Мария Жаркенова, эксперт исполнительно-технической документации Нижнекамскнефтехима:

«Это была очень волнительная встреча. Мы увидели максимально открытых и улыбчивых детей. Они были очень рады общению, разговорам, вниманию, обыкновенным объятиям. Спасибо этим чудесным детишкам за то, что они с огромной доброжелательностью приняли нас в свой маленький, но уже такой взрослый мир».

Сафар Сафаров, главный специалист отдела закупки оборудования Нижнекамскнефтехима:

«Воспитанники "Балкыша" — открытые, воспитанные, замечательные дети. Мы столько эмоций приятных друг другу подарили. Такие встречи нужно проводить чаще».

Сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа регулярно проводят благотворительные акции. Накануне учебного года нефтехимики подарили дошколятам из малообеспеченных и многодетных семей наборы-комплекты для первоклассников.

Новенькая школьная и спортивная форма, красочные и комфортные портфели, канцелярские принадлежности — все необходимое собирали адресно. Акция «Скоро в школу» была организована при поддержке программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел».

Также сотрудники нижнекамского предприятия СИБУРа помогли подготовиться к предстоящему учебному году семьям с особенными детьми. Дневники, тетради, альбомы, ручки, краски, фломастеры — красочные школьные принадлежности для семей сотрудники подбирали с душой. Канцелярские принадлежности передали в общественную организацию «Ассоциация родителей и опекунов детей-инвалидов».

Фотографии предоставлены пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»