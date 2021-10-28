Нижнекамскнефтехим продолжит работать в обычном режиме в нерабочие дни

Режим работы персонала «Нижнекамскнефтехима» с 30 октября по 7 ноября останется без изменений, предприятие будет работать в соответствии с ранее утвержденными графиками, говорится в сообщении предприятия в одной из социальных сетей.

«В связи с растущим количеством заболевших коронавирусом во всех регионах России вводятся нерабочие дни. Однако, системообразующих предприятий это коснется лишь отчасти. ПАО "Нижнекамскнефтехим" как системообразующее предприятие объединенной компании СИБУР с непрерывным характером производства продолжит свою работу, обеспечивая экономическую стабильность смежных отраслей и социальной сферы, благополучие страны, республики и города Нижнекамска», - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что несмотря на объявленный режим нерабочих дней, коллектив «Нижнекамскнефтехима» продолжит трудиться с соблюдением всех необходимых профилактических мер: маски, дистанция, мытье рук, дезинфекция помещений.

«Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших производителей синтетических каучуков в мире и пластиков в России.