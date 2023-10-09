«Нижнекамскнефтехим» приступил к реконструкции полигона промышленных отходов

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На полигоне захоронения промышленных отходов «Нижнекамскнефтехима» начались строительные работы по его реконструкции. Проект нижнекамского предприятия СИБУРа получил положительное заключение по реконструкции полигона Главной государственной экспертизы, Государственной экологической экспертизы и Разрешение Управления градостроительной политики исполкома Нижнекамского муниципального района.

Проектная документация выполнена в полном объеме. Сейчас на площадке работают две подрядные организации. Идет поставка основных материалов — геомембран, выполняются земляные работы — перемещение и перевозка грунта, осуществляется планировка территории площадью 80 тыс. кв. метров.

Полигон предприятия предназначен для захоронения промышленных отходов, которые не подлежат утилизации или переработке. Он был введен в эксплуатацию более 40 лет назад. СИБУР, учитывая важность полигона и появление новых современных технологий по повышению герметичности карт в мировых практиках, принял решение провести его реконструкцию. На эти цели выделено более 1,7 млрд рублей.

Масштабное мероприятие входит в Соглашение о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Росприроднадзором, подписанного в 2022 году. Реконструкция позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и увеличить время полезной эксплуатации полигона. В проектные решения заложены наилучшие доступные технологии.

Полигон состоит из 48 карт, представляющих собой котлованы, у каждого из которых свой объем и свое предназначение. В 8 картах в процессе модернизации усилят основание, выполнив трехслойный геотекстиль с более высокими характеристиками. Это сделает карту еще герметичнее. 36 карт выведут из эксплуатации — их также покроют сверху гидроизоляционным слоем, а затем рекультивируют. Реконструкция коснется и существующего пруда-регулятора — будет увеличен объем аккумулирующей емкости, дополнительного резервуара для сбора большого объема воды.

Кроме того, предусмотрена модернизация и вспомогательной части полигона. Здесь установят подземный резервуар для пожарного запаса воды, обустроят административно-бытовой корпус с санитарной комнатой и душевой, а также построят автомобильные весы с навесом и пункт мойки колес автотранспорта, который будет выезжать с промплощадки полигона, для предотвращения загрязнения дорог. Завершение реконструкции полигона планируется в 2024 году.

За последние 10 лет Нижнекамскнефтехим на 22% снизил выбросы в атмосферу. Более чем на 70% за последние 5 лет снизилось количество отходов, размещаемых на собственном полигоне. Более 65% образующихся отходов передается на утилизацию. Предприятие заботится о водных ресурсах: для обеспечения эффективной очистки сточных вод модернизированы БОС, за 10 лет на 19% снизилось потребление свежей речной воды для нужд предприятия, на 14% снизился сброс сточных вод.