«Нижнекамскнефтехим» поздравил ветеранов с наступающим Днем Победы

Представители администрации и профсоюзной организации ПАО «Нижнекамскнефтехим» в преддверии Дня Победы в Великой Отечественной войне посетили с подарками и добрыми словами ветеранов и тружеников тыла – бывших работников предприятия, а также пригласили ветеранов на праздничную встречу.

Ветеран Великой Отечественной войны Фаузи Тазиев встретил гостей в добром здравии и бодром расположении духа. Председатель профсоюзной организации «Нижнекамскнефтехим» Олег Шумков, председатель Совета ветеранов Рашит Валиуллин, председатель профкома завода ДБиУВС Александр Ворошнин рассказали ветерану о новостях производства, вспомнили о пуске первых производств, пожелали юбиляру крепкого здоровья и искренне поблагодарили за воинские подвиги.

Сила духа у 96-летнего ветерана родом из детства: после ранней смерти отца ему пришлось работать в колхозе наравне со взрослыми. С началом войны все взрослое население ушло на фронт, главной рабочей силой стали женщины и подростки. В 1943 году Файзи Бикмухаметовича призвали в армию. Воевал он на Дальнем Востоке артиллеристом.

Лидию Петровну Романову навестил председатель профкома завода СК Радик Зарипов. В ноябре ей исполнится 93 года, но она прекрасно помнит военное время.

- Когда началась война, мне было 12 лет. Детство кончилось, мы работали наравне со взрослыми. Голодали, но не унывали. Старший брат погиб, отец вернулся калекой: пуля задела позвоночник. На месте ранения у него ямка осталась. Мы – дети, разглядывали ее, а братишка Ваня говорил: «Бать, можно, когда ты умрешь, я пулю вытащу и себе оставлю». Отец, конечно, не разрешил. «С собой заберу», сказал. Сейчас смешно вспоминать, - поделилась Лидия Романова.

Председатель профкома цеха 1141 Азат Валишин посетил 92-летнюю труженицу тыла Марию Алексеевну Калинину. Ее военное детство прошло в Чапаевске на сельхозработах.

- Собирали колоски с поля, картошку, свеклу, – рассказала Мария Калинина. – Помню холод, голод, грязь. Но мы не боялись работы, лишь бы побить фашистов.

За доблестный труд в Великой Отечественной войне Мария Алексеевна награждена медалью. В Нижнекамск она переехала с семьей в 1966 году. Долгие годы работала в «Нижнекамскнефтехиме» в плановом отделе. Прошла путь от экономиста до заместителя начальника планового отдела предприятия, а уже на пенсии трудилась в НТЦ.

Мария Калинина – из когорты легендарных первостроителей, с непосредственным участием которых возводился город и химкомбинат. Многие годы она работала под руководством первого генерального директора предприятия Николая Васильевича Лемаева, который лично принял ее на работу. За многолетний и добросовестный труд она отмечена почетным званием «Ветеран труда» и «Ветеран производственного объединения "Нижнекамскнефтехим"».

На учете в Совете ветеранов предприятия состоят два участника Великой Отечественной войны и 63 труженика тыла. Каждого из них посетили председатели профсоюзных комитетов, поздравили с праздником и передали подарки. Кроме этого, все они получили от предприятия праздничные материальные выплаты, а 6 мая их пригласили на встречу за праздничным столом. В тёплой, дружеской обстановке ветераны вспоминали годы войны и трудовые будни на «Нижнекамскнефтехиме», пели военные песни.

– Такие встречи греют душу не только вам, но и нам – нынешнему поколению. Благодаря пройденному вами тернистому пути мы имеем возможность жить – трудиться, растить детей – в мирное время, – обратился к ветеранам начальник управления по обеспечению условий труда и работы с персоналом ПАО «Нижнекамскнефтехим» Денис Баландин.

Среди приглашённых был и труженик тыла, ветеран труда ПАО «Нижнекамскнефтехим» Каниф Фаздалов. Когда началась Великая Отечественная война, Канифу Имамовичу было 11 лет. Отца и старшего брата забрали на фронт, дома – в деревне Октябрь-Буляк Азнакаевского района – остались мама и четверо братьев и сестёр Канифа Имамовича.

– Отец с войны не вернулся – погиб в 1942 году, похоронен в братской могиле возле города Юрьев-Польский. Я с малых лет работал в колхозе: и пахал, и сеял, – вспоминает труженик тыла.

В тот год, когда Каниф Фаздалович приехал в Нижнекамск, другая гостья праздника – Магдания Ахмадеева, устроилась на Нижнекамский химкомбинат. Магданию Анваровну и её коллег называли не иначе как пускачами ЦГФУ. Магдания Ахмадеева, в те годы – хрупкая девушка, только-только окончившая сельскую школу, участвовала в строительстве первого комплекса химкомбината – центральной газофракционирующей установки, где и проработала аппаратчиком около 30 лет – до самой пенсии.

– Такие встречи для нас, ветеранов, – огромная радость: нам с бывшими коллегами есть что вспомнить, – призналась «Нефтехимику» Магдания Анваровна. – Здесь мы сегодня вместе с моим супругом – Амундсеном Ахметхарисовичем. К слову, поженились мы во время пуска «Нижнекамскнефтехима». Огромное спасибо нашему предприятию – не забывают нас!

- О нас помнят, не забывают, навещают, интересуются нашими делами. Я День Победы всегда встречаю с хорошим настроением, я встречал ее в 1945 году, это великое дело, - поделился эмоциями ветеран Великой Отечественной войны Анас Хайруллин.