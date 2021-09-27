«Нижнекамскнефтехим» пополняет популяцию ценных видов рыбы

Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

15 тысяч штук мальков стерляди выпустили специалисты управления экологической безопасности ПАО «Нижнекамскнефтехим» в Куйбышевское водохранилище. Акция прошла в акватории близ села Бетьки Тукаевского района. Именно сюда из рыбоводного центра с помощью специального транспорта, оборудование которого позволяет поддерживать в контейнерах необходимые условия для жизнеобеспечения рыбы, были доставлены мальки стерляди. Это только первый этап работы, всего в 2021 году планируется выпустить 125 616 штук стерляди (это более 4 тонн рыбоводной продукции). ПАО «Нижнекамскнефтехим» является одним из самых крупных водопользователей по РТ.

Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Процедуру выпуска молоди контролировали специалисты управления экологической безопасности компании совместно с представителями Средневолжского территориального управления Росрыболовства. Комиссия подтвердила удовлетворительное состояние мальков перед выпуском и соблюдение всех требований к условиям его проведения.

Экологическое компенсационное мероприятие по искусственному воспроизводству водных биологических ресурсов проходит в рамках корпоративной программы по сохранению биологического разнообразия в местах присутствия объектов ПАО «Нижнекамскнефтехим». Речь идет о водозаборе, который находится на балансе предприятия. Он расположен в поселке Красный Ключ и предназначен для забора воды для технических нужд «Нижнекамскнефтехима», а также обеспечения хозпитьевой водой жителей Нижнекамска. Водозабор имеет эффективное рыбозащитное устройство, позволяющее минимизировать вред биоресурсам, но не исключает вероятность попадания личинок и молоди рыб в водозаборное устройство.

Фото предоставлено ПАО «Нижнекамскнефтехим»

В связи с этим восполнение биоресурсов для «Нижнекамскнефтехима» является важной составляющей природоохранных мероприятий, проводимых на предприятии. Количество выпускаемой рыбы зависит от объемов забранной воды из водоема. Второй этап выпуска мальков состоится в октябре.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» – одна из крупнейших нефтехимических компаний в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в Группу компаний «ТАИФ». Компания основана в 1967 году, основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан. В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.