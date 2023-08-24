Нижнекамскнефтехим получил заключение ГЭЭ на реконструкцию полигона промотходов

Фото: пресс-служба "Нижнекамскнефтехима"

Масштабные работы по модернизации и рекультивации карт на полигоне промышленных отходов позволят минимизировать воздействие на окружающую среду.

Проект нижнекамского предприятия СИБУРа по реконструкции полигона захоронения промышленных отходов получил положительное заключение Государственной экологической экспертизы. Предложенные предприятием решения признаны соответствующими всем требованиям законодательства в области охраны окружающей среды. Ранее проект получил одобрение населения на общественных слушаниях.

Сегодня полигон состоит из 48 карт, представляющих собой котлованы, у каждого из которых свой объем и свое предназначение. В восьми картах в процессе модернизации планируется усилить основание, выполнить трехслойный геотекстиль с более высокими характеристиками. Это сделает карту еще герметичнее. 36 карт выведут из эксплуатации — их также покроют сверху гидроизоляционным слоем, а затем рекультивируют. Кроме того, реконструкция коснется существующего пруда-регулятора — будет увеличен объем аккумулирующей емкости, дополнительного резервуара для сбора большого объема воды. Завершение реконструкции полигона планируется в 2024 году.

Реконструкция полигона промышленных отходов — одно из масштабных мероприятий Соглашения о взаимодействии между «Нижнекамскнефтехимом» и Росприроднадзором, подписанного в 2022 года. На эти цели СИБУР выделит более 1,7 млрд рублей.

В проектные решения заложены лучшие доступные технологии, позволяющие минимизировать воздействие на окружающую среду, почву, грунтовые воды. Забота об экологии — это ключевой фокус внимания компании.

Полигон промышленных отходов НКНХ был введен в эксплуатацию более 40 лет назад. Он предназначен для захоронения промышленных отходов предприятия, которые не подлежат утилизации или переработке. Учитывая важность полигона для предприятия и появление новых современных технологий по повышению герметичности карт в мировых практиках, СИБУР принял решение провести реконструкцию этого объекта. Ключевая цель — снижение воздействия на окружающую среду и увеличение времени полезной эксплуатации полигона.