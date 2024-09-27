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«Нижнекамскнефтехим» подтвердил высокий уровень экологической безопасности
Нижнекамское предприятие СИБУРа одним из первых в Республике Татарстан получило комплексное экологическое разрешение (КЭР) на все четыре действующих объекта I категории. КЭР получили первая и вторая промышленные зоны, биологические очистные сооружения и полигон промышленных отходов. Документ подтверждает безопасность деятельности предприятия на ближайшие семь лет.
«Получение комплексных экологических разрешений подтверждает, что на всех объектах I категории на нашем предприятии используются наилучшие доступные технологии. А это значит, что мы соблюдаем все нормативы допустимых выбросов в атмосферу и сбросов в водную среду, нормы образования отходов и лимиты на их размещение, выполняем требования по обращению с отходами производства», — отметил в связи с этим руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков.
По степени потенциального воздействия на окружающую среду все промышленные объекты страны, согласно законодательству, разделены на категории. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность на объектах I категории, обязаны получить комплексное экологическое разрешение Росприроднадзора.
На подведомственной Волжско-Камскому управлению Росприроднадзора территории находятся 265 объектов I категории, которые до 31 декабря текущего года должны получить комплексные экологические разрешения (КЭР). Этот документ регламентирует работу промышленных предприятий в области охраны окружающей среды и устанавливает технологические нормативы на основе показателей, соответствующих наилучшим доступным технологиям.
«Нижнекамскнефтехим» ведет большую планомерную работу по минимизации воздействия на окружающую среду. Ключевыми направлениями являются снижение потребления речной воды и влияния на атмосферный воздух, внедрение новых современных технологий по улучшению эффективности систем очистки стоков и обращения с отходами. Более 10 млрд рублей НКНХ направил на реализацию масштабных экологических мероприятий, которые вошли в соглашение о взаимодействии «Нижнекамскнефтехима» и Росприроднадзора, подписанное в 2022 году.
НКНХ провел рекультивацию илонакопителей возле села Борок в Нижнекамском районе, завершает масштабную реконструкцию промышленного полигона, совершенствует систему очистки стоков на биологических очистных сооружениях (БОС), выполнил ремонт шлаконакопителей на БОС, строит локальные очистные сооружения на новом этиленовом комплексе ЭП-600 и закрытый факел на производстве гексена.
За последние пять лет «Нижнекамскнефтехим» более чем на 70% сократил количество отходов, размещаемых на собственном полигоне. Более 65% образующихся отходов передается на утилизацию. Предприятие заботится о водных ресурсах: для обеспечения эффективной очистки сточных вод модернизированы БОС, за десять лет на 19% снизилось потребление свежей речной воды для нужд предприятия, на 14% снизился сброс сточных вод.
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