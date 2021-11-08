«Нижнекамскнефтехим» победил в конкурсе «Лидер природоохранной деятельности в РФ-2021»

ПАО «Нижнекамскнефтехим» признан победителем XVII Всероссийского конкурса «Лидер природоохранной деятельности в России-2021» сразу в трех номинациях: «За экологическую ответственность», «Лучшее экологически ответственное градообразующее предприятие» и «Экологический менеджмент и управление отходами в промышленности». Объявление итогов конкурса проходило в рамках Международного форума «Здоровье человека и экология-2021».

Награды престижного конкурса предприятие удостоилось за активное внедрение мероприятий, направленных на модернизацию своих производств, создание высокоэффективных проектов для устранения экологических угроз, развитие и популяризацию лучших технологических решений для укрепления экологических мер защиты населения.

Одним из значимых проектов «Нижнекамскнефтехима» за последние годы является завершение четвертой с 2001 года экологической программы, рассчитанной на период с 2014-2020 годы. С целью обеспечения устойчивого развития компании, надежной защиты окружающей среды, соблюдения требований природоохранного законодательства ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году разработало и приступило к реализации пятой экологической программы, рассчитанной на 2021-2025 годы. Мероприятия направлены на повышение экологической эффективности производств, реконструкцию, развитие действующих и создание новых природоохранных объектов, совершенствование системы мониторинга. Планируемые затраты составляют 12,5 млрд рублей.

За семь лет предприятием выполнено 490 мероприятий экологической направленности на сумму 7,96 млрд рублей, в т.ч. за 2020 год выполнено 61 мероприятие. Затраты на природоохранную деятельность в минувшем году составили 4, 843 млн руб.

В период действия 4-й экологической программы реализовано 141 мероприятие по охране атмосферного воздуха, затраты на реализацию которых составили 786,7 млн рублей, выполнено 83 мероприятия по снижению образования отходов, охране земельных ресурсов на сумму 1513,4 млн рублей.

За счет выполнения мероприятий предотвращено: выбросов вредных веществ в атмосферу 3,6 тысяч тонн, сбросов сточных вод в водоем 8,7 млн кубометров, сбросов загрязняющих веществ в водный объект 6,2 тысяч тонн, образование неутилизируемых отходов 15,2 тысяч тонн, образование утилизируемых отходов 46,5 тысяч тонн, потребление речной воды 11,1 млн кубометров.

Предприятие имеет установки по утилизации и обезвреживанию отходов, объекты размещения отходов. Деятельность осуществляется в соответствии с лицензией на обращение с отходами и разрешительной документацией. Так, в 2020 году утилизировано 78,5 % отходов.

В ПАО «Нижнекамскнефтехим» постоянно ведется работа по повышению эффективности использования оборотной воды за счет внедрения передовых технологий подготовки воды и реконструкции градирен. С 2014 по 2020 годы проведена реконструкция 16 градирен, позволившая достичь экономии потребления энергии до 16,1 млн кВтч/год.

В рамках четвертой экологической программы проведено два этапа реконструкции биологических очистных сооружений, имеющихся на балансе «Нижнекамскнефтехима» и предназначенных для очистки не только стоков самого предприятия, но и сточных вод с промышленного узла, а также городских коммунальных стоков. С целью обеспечения безаварийной транспортировки химзагрязненных стоков от промышленной площадки до БОС и разгрузки существующего коллектора химзагрязненных сточных вод в рамках реконструкции завершены работы по строительству нового внеплощадочного коллектора общей протяженностью порядка 15 километров.Общая стоимость реконструкции БОС составила более 3 млрд. рублей.

В рамках пятой экологической программы ПАО «Нижнекамскнефтехим» в 2021 году приступило к реализации третьего этапа реконструкции биологических очистных сооружений. Планируется провести работы по реконструкции станции доочистки и узла обеззараживания с применением современных технологий. Планируемые сроки завершения работ 2023 год, затраты – 1,4 млрд рублей.

На балансе ПАО «Нижнекамскнефтехим» имеется водозаборное сооружение, которое является источником питьевого и технического водоснабжения города Нижнекамска. С привлечением ФГБНУ «Государственнный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства» ежегодно проводится оценка воздействия на водные биологические ресурсы реки Кама водозабором предприятия. В 2020 году в Камский плес Куйбышевского водохранилища было выпущено 7628 сазанов в целях компенсационных мер по возмещению вреда, наносимого водным биоресурсам в результате деятельности водозабора. В 2021 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» выпустило 125 616 штук стерляди, это более четырех тонн рыбоводной продукции.

Проводится благоустройство и озеленение санитарно-защитной зоны, территории предприятия, города и парка «Нефтехимик».Аллея из 30 каштанов пополнила парк в 2021 году.

«Нижнекамскнефтехим» регулярно принимает участие в экологической акции «Зеленая волна», высаживая саженцы деревьев в жилых районах города. Так, в октябре 2020 года сотрудники предприятия высадили 300 саженцев ели и рябины вдоль городской автодороги. А в 2021 году 30 саженцев различных деревьев украсили территорию компании, более 50 деревьев высажено в подшефных школах, 76 сосен посадили в рамках акции «Сад памяти» вдоль Соболековской трассы.

В 2019-2020 года в селе Прости в рамках компенсационных посадок при реализации проекта по возведению нового энергообъекта – парогазовой электростанции мощностью 495 МВт и сетей высоковольтных линий электропередачи – ЛЭП, напряжением 110 кВ, предназначенных для схемы выдачи электрической мощности нового энергоисточника, было высажено 6700 молодых саженцев – рябины, липы, яблони, березы и хвойных деревьев.Более 45 000 хвойных и лиственных саженцев пополнили зеленый фонд Нижнекамска в 2021 году.

В рамках реализации проекта «Сохранение уникальных водных объектов», республиканской акции «Чистый берег» и федеральной акции «Зеленая Россия» работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» приняли участие в очистке береговой линии озера Соболековское (Каракуль) НМР.

Природоохранная деятельность предприятия, практические действия которой связаны с реализациейперспективныхэкологических программ, – это системная работа, организованная и направленная на устойчивое развитие ПАО «Нижнекамскнефтехим». Помимо роста производственных, экономических результатов, будет расти и качество жизни горожан, качество жизни работников предприятия, и естественно, качество жизни Республики Татарстан и всех его жителей.

ПАО «Нижнекамскнефтехим» — одно из крупнейших нефтехимических предприятий в Восточной Европе, занимает ведущие позиции среди отечественных производителей синтетических каучуков, пластиков и этилена. Входит в объединенную компанию СИБУР.

Предприятие основано в 1967 г., основные производственные мощности расположены в г. Нижнекамске, Республика Татарстан. В номенклатуре выпускаемой продукции более 120 наименований. Продукция акционерного общества экспортируется в 50 стран Европы, Америки и Юго-Восточной Азии. Доля экспорта в общем объеме продукции составляет около 50%.