«Нижнекамскнефтехим» отметили за экологичный демонтаж устаревшего оборудования

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

9 ноября в Москве в рамках Четвертого Международного Демонтажного Форума России состоялась церемония награждения RUSSIAN DEMOLITION AWARDS 2023. В финале за звание лучших боролись 34 проекта демонтажной индустрии России. Одну из главных наград забрал Нижнекамскнефтехим, предприятие СИБУРа победило в номинации «ESG. Вывод из эксплуатации и ликвидация». Эта награда — признание вдумчивого подхода компании к демонтажу устаревшего оборудования и стремления максимально экологично провести этот процесс.

Олег Гришаков, руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима»:

«Проект по демонтажу выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования является важным для Нижнекамскнефтехима и в таком масштабе реализуется на предприятии впервые. В рамках проекта мы демонтировали оборудование, здания и сооружения, в результате чего снизили нагрузку на атмосферный бассейн Нижнекамского промышленного узла. Проект несет в себе экологический эффект, на демонтированные здания и сооружения теперь не нужно вырабатывать энергоресурсы: подавать электроэнергию и тепло».

В ходе проекта по демонтажу выведенных из эксплуатации промышленных объектов и оборудования на «Нижнекамскнефтехиме» будут демонтированы 84 здания и сооружения, а также 2 507 технических устройств. С территории предприятия будут вывезены 383 000 кубометров строительного объема зданий и сооружений, 59 000 тонн металла. Часть строительного мусора и устаревшего оборудования отправят на вторичную переработку, часть экологично и бережно утилизируют. На освободившейся территории будут строиться новые современные технологичные и экологичные производства СИБУРа. Сегодня прогресс проекта превышает 60%.

Ильназ Сибгатуллин, директор завода органического синтеза оборудования «Нижнекамскнефтехима»:

«Главным вызовом для нас была реализация одновременно всех видов возможного демонтажа и большое количество объектов разной сложности — 136 штук. При этом демонтаж мы производили на действующем производстве с учетом капитальных ремонтов. Этот кейс стоит назвать инновационным — остальные проекты на форуме представляли лишь по одному объекту демонтажа, к тому же, отключенному от всех коммуникации. Масштаб Нижнекамскнефтехима предрасполагает к тому, что все проекты и начинания у нас всегда колоссальные».

Четвертый Международный Демонтажный Форум России прошел в Москве 8-9 ноября 2023 года. Организатором мероприятия при поддержке Министерства строительства России выступила ассоциация НАДО — единственное профессиональное сообщество исполнителей демонтажных работ, профильных государственных и образовательных учреждений, производителей и поставщиков техники и технологий в России.