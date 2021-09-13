«Нижнекамскнефтехим» остановит производство этилена на капремонт

«Нижнекамскнефтехим» в сентябре остановит производство этилена на капитальный ремонт, сообщила пресс-служба предприятия.

«В период остановки производств бензола и этилена для проведения планового капитального ремонта — с 14 по 16 сентября, а также с 17 по 20 сентября 2021 года — возможно дымное горение факела. Выход на факел предусмотрен технологическим регламентом и инструкциями. Никакой угрозы для населения и окружающей среды это не представляет», — говорится в пресс-релизе.

Все операции будут производиться в плановом режиме, разработаны мероприятия по предотвращению сверхнормативных выбросов в атмосферу. При дымном горении будет организован инструментальный контроль стоков и качества атмосферного воздуха.

«Нижнекамскнефтехим» — один из крупнейших производителей синтетического каучука в мире и пластиков в России. Входит в группу компаний «ТАИФ».