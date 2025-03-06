«Нижнекамскнефтехим» направит 3,5 млрд рублей на третий этап реконструкции БОС

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На биологических очистных сооружениях «Нижнекамскнефтехима» начался третий этап реконструкции. На данный момент демонтированы несколько зданий и складских помещений, завезены строительные материалы. Строители устанавливают шпунтовое ограждение по периметру котлованов для новых зданий насосной станции и доочистки. Устанавливается временное ограждение вокруг всей строительной площадки.

Третий этап реконструкции предусматривает модернизацию узла доочистки и обеззараживания стоков. В ходе реконструкции будут построены новые здания и сооружения, установлены фильтры для стоков, поступающих после биологической очистки от взвешенных веществ.

Реконструкция предполагает внедрение современных технологий. Вместо хлора обеззараживать стоки на узле очистки будут ультрафиолетом. Почти на 30% сократится содержание взвешенных веществ и микроорганизмов. На финальной очистке вод будет применена технология макрофильтрации с дисковыми тканевыми фильтрами непрерывной регенерации. У таких фильтров увеличенная эффективность задержания взвеси.

Процесс очистки стоков будет полностью автоматизирован. Установленные датчики будут определять объем примеси и взеси, следить за давлением, температурой и уровнем жидкости. С помощью специальной системы контроля сбросов – поточных анализаторов – можно будет непрерывно контролировать качество сточных вод. Система контроля будет раз в четыре часа в онлайн-режиме передавать данные в Росприроднадзор. Таким образом, контроль за качеством сточных вод будет вестись непрерывно.

В ноябре 2024 года Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан выдало разрешение на строительство, проект получил одобрение населения на общественных слушаниях. Определен объем необходимых инвестиций – 3,5 млрд рублей.

Биологические очистные сооружения «Нижнекамскнефтехима» очищают 20% городских и 80% сточных вод промышленной зоны. С 2015 по 2019 год на очистных уже были проведены две этапа масштабной реконструкции. В результате эффективность очистки атмосферного воздуха повысилась до 96% и была решена проблема запахов. На эти цели предприятие потратило 3,36 млрд рублей.

СИБУР направит более 13,6 млрд рублей на реализацию масштабных экологических мероприятий, которые вошли в соглашение о взаимодействии «Нижнекамскнефтехима» и Росприроднадзора, подписанное в 2022 году. Согласно этому документу, НКНХ уже рекультивировал илонакопители возле села Борок в Нижнекамском районе, завершил реконструкцию промышленного полигона, построил факел бессажевого типа на новом олефиновом комплексе. Сейчас ведется строительство локальных очистных сооружений на новом этиленовом комплексе ЭП-600.

В Нижнекамском районе высаживаются деревья, восполняются биоресурсы, организован контроль за выбросами в атмосферу. К пяти имеющимся стационарным постам системы мониторинга будет добавлен еще один – в районе села Прости.

За последние пять лет «Нижнекамскнефтехим» более чем на 70% сократил количество отходов, размещаемых на собственном полигоне. Более 65% отходов передается на утилизацию. Для обеспечения эффективной очистки сточных вод модернизированы БОС, за десять лет на 19% снизилось потребление свежей речной воды для нужд предприятия, на 14% снизился сброс сточных вод.