«Нижнекамскнефтехим» на треть увеличит мощность производства галобутиловых каучуков

Компания «Нижнекамскнефтехим» – предприятие СИБУРа – планирует нарастить мощность по производству галобутиловых каучуков (ГБК) с 150 тыс. до 200 тыс. тонн в год.

Для увеличения выпуска продукции будут построены новые мощности. Предусмотрено возведение дополнительно шести новых установок – они уже прошли все необходимые экспертизы. Остальные установки ждет большое техническое перевооружение: планируется заменить насосы на более мощные с модернизацией устаревшего электрооборудования, увеличить диаметры трубопроводов, и прочее.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Уже завершены работы по подготовке фундамента, установлено основное технологическое оборудование – насосы, ёмкости, колонны, теплообменное оборудование и аппараты с мешалками. В настоящее время идет монтаж трубопроводов, сетей электрообеспечения. Общий прогресс по проекту составляет 62%. В строительно-монтажных работах ежедневно участвуют больше 300 человек из отечественных подрядных организаций.

«Это грандиозный проект: одновременно проходит модернизация существующего производства, установка нового технологического оборудования, строительство новой распределительной подстанции. Будет смонтировано более 1,1 тыс. тонн нового технологического оборудования, 2,5 тыс. металлоконструкций, больше 430 км кабельной продукции, порядка 5,5 тысяч кубов монолитного железобетона», – прокомментировал старший менеджер отдела строительства нижнекамского предприятия Валерий Комаров.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

На линиях, где производят галобутиловый каучук, все процессы проходят на герметичном оборудовании. Устанавливаемое оборудование на узлах дегазации и галоидирования полностью герметично, имеет двойные торцевые уплотнения. Герметичные насосы исключат утечку продуктов, применяемые технологии позволят очищать воздух от пыли каучука, а все отдувки углеводородов из системы будут выведены на факел. Это позволит максимально минимизировать воздействие на окружающую среду. Система управления новым оборудованием полностью компьютеризирована, управление технологическими процессами станет комфортнее и безопаснее. Вместо иностранного производителя АСУТП, который был заявлен в первоначальном варианте проекта модернизации, удалось оперативно найти отечественного, на системе управления которого будет работать новое производство.

Галобутиловые каучуки используют при изготовлении бескамерных шин.

На первом этапе годовой объем выпуска ГБК на предприятии составлял 40 тыс. тонн в год. В 2012 было проведено техническое перевооружение, что позволило выйти на производство 100 тыс. тонн в год, позже объемы были увеличены до 150 тыс. тонн в год. Запуск обновленного производства каучуков мощностью 200 тыс. тонн в год запланирован на 2023 год.