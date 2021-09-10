«Нижнекамскнефтехим»: Движение WorldSkills важно для развития нефтехимической отрасли РТ

Первый этап чемпионата

С 6 по 10 сентября в Нижнекамске проходит II Открытый Отраслевой чемпионат PetroChemSkills 2021 по стандартам WorldSkills среди работников нефтехимических отраслей промышленности. Организатором масштабного мероприятия выступает нефтехимическая компания «СИБУР Холдинг», а партнером одного из этапов – ПАО «Нижнекамскнефтехим».

«Безусловно, это очень важно и для нас, как для нефтехимиков, и для всего города и Татарстана в целом, - заявил заместитель генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим» Родион Булашов. - Мы очень рады, что у нас есть возможность проводить этап PetroChemSkills здесь - на родной земле. Мы надеемся на честную и бескомпромиссную борьбу и уверены, что победит непременно сильнейший».

К слову, Нижнекамск – это начальная точка чемпионата. Конкурс профессионального мастерства охватит сразу 5 российских городов: Тюмень, Тобольск, Нижнекамск, Томск, Санкт-Петербург. Завершатся соревнования 1 октября в Северной столице.

В Нижнекамске Открытый Отраслевой чемпионат PetroChemSkills-2021 проходит на площадке ГАПОУ «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н. В. Лемаева». Здесь представлены две компетенции: «Лабораторный химический анализ» и «Аппаратчик химических производств». Помимо работников СИБУРа и «Нижнекамскнефтехима», в числе участников - сотрудники таких предприятий, как ПАО "Казаньоргсинтез", ООО Тольяттикаучук, Еврохим, АО "ТАНЕКО", ООО "Газпромнефть-СМ", Филиал ООО "Газпромнефть-СМ", ООО "РТСИМ". Помимо прочего, мероприятие вызвало интерес у владельцев крупного бизнеса и профильных образовательных организаций.

«У «Нижнекамскнефтехима» не просто есть все шансы на успех, мы уверены, что обязательно будем среди призеров, - заявил Булашов. – На протяжении последних лет наши представители входили в сборную России. Так, на последнем чемпионате мира 2019 года, который состоялся на нашей татарстанской земле, работник ПАО «Нижнекамскнефтехим» выступил в качестве технического эксперта после «золота» на предшествующем Национальном чемпионате. А совсем недавно аппаратчик нашего предприятия на Национальном чемпионате Российской Федерации, который проходил в г. Уфе, занял третье, призовое место».

ПАО «Нижнекамскнефтехим» активно участвует в движении Ворлдскиллс с 2017 года. По организации и проведению чемпионатов различных уровней предприятие сотрудничает с колледжем нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, который является Специализированным центром компетенций (СЦК). За ПАО «Нижнекамскнефтехим» на период проведения Мирового чемпионата WS в 2019 году была закреплена компетенция «Изготовление изделий из полимерных материалов». В соответствии с поручением Президента РТ в 2018 году предприятием закуплено оборудование, которое передано в Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, для оснащения рабочих конкурсных мест, подготовки участников по данной компетенции и проведения отборочных чемпионатов. Коме того, предприятие участвовало в оснащении оборудованием и материалами по компетенции «Лабораторный химический анализ». Благодаря взаимному сотрудничеству ПАО «Нижнекамскнефтехим» и базового колледжа расширяется перечень компетенций, по которым в СЦК проводятся не только тренировочные занятия, но и организуются чемпионаты корпоративного, отраслевого и регионального уровней.

Ворлдскиллс дает ряд преимуществ каждой из сторон, принимающих участие в движении. Участие предприятия в движении WorldSkills – это, прежде всего, реализация кадровой политики Нижнекамскнефтехим по улучшению системы подготовки кадров в базовом учебном заведении «Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В.Лемаева». Подготовка и участие студентов в чемпионатах различных уровней, несомненно, повышает уровень подготовки выпускников в соответствии с мировыми стандартами WorldSkills.

Помимо двух компетенций, представленных в Нижнекамске, в рамках Открытого Отраслевого чемпионата работники ПАО «Нижнекамскнефтехим» примут участие в соревнованиях еще по шести компетенциям: «Сварочные технологии», «Неразрушающий контроль», «Электромонтаж», «Сметное дело», «Охрана окружающей среды» и «Ремонт технологического оборудования».

Всего на PetroChemSkills 2021 будут представлены 13 компетенций, 2 компании, 2 учебных заведения. Ожидается, что гостями мероприятия станут свыше 300 конкурсантов, экспертов и гостей.

WorldSkills как источник навыков

В торжественной церемонии открытия чемпионата приняли участие президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов, генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов, а также мэр Нижнекамска Айдар Метшин. Высокие гости прошлись по конкурсным площадкам и ознакомились с ходом соревнований.

«Начиная с 2017 года мы проводим корпоративные соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills, - рассказал управляющий директор СИБУРа Рустам Галиахметов. - В 2019 году СИБУР выступил с инициативой организации и проведения отраслевых чемпионатов по нефтехимии. Впервые PetrochemSkills состоялся в Сочи».

«Это хорошая идея, ее надо продвигать, — отметил Минниханов. – Однозначно – следует инициировать».

Председатель правления ПАО «СИБУР Холдинг» Дмитрий Конов в общении с журналистами пояснил, что цель чемпионата – повышение престижа рабочих и инженерных профессий, обмен лучшими практиками.

«Когда мы говорим о нефтехимии, видим, что для каждого нашего сотрудника в отрасли, вне зависимости от географии его работы, уровень компетенций, знаний и требований становится все выше и выше. Оборудование, на котором работают, технологии, которые используют, требуют постоянного обучения. Мы за качественные кадры и конкурируем с другими индустриями», – отметил Дмитрий Конов.

Генеральный директор АО «ТАИФ» Руслан Шигабутдинов считает, что для будущей объединенной компании, которая станет одной из самых глобальных на нефтехимическом рынке, потребуются специалисты с высоким уровнем образования, а такие чемпионаты помогают выявить сильнейших.

«Ноу-хау у ТАИФа и СИБУРа имеется, и в области кадрового обеспечения, и в области работы с персоналом. Наша общая задача, чтобы ребята, работающие в серьезных нефтехимических компаниях, будь это ТАИФ или СИБУР, чувствовали себя комфортно, уверенно. Чтобы у них была уверенность в завтрашнем дне, чтобы было полное понимание в профпригодности, чтобы не было сомнений, что в этих компаниях можно расти профессионально и добиться самых серьезных и высоких поставленных целей», – акцентировал Руслан Шигабутдинов.

«Нижнекамскнефтехим» и Нижнекамск всегда являлись центром нефтехимии России. Неслучайно эту площадку выбрали для старта чемпионата. Компетенции наших сотрудников, наших специалистов всегда оценивались по достоинству. Я всегда говорю нашим партнерам, что практически на каждом российском нефтехимическом предприятии трудится бывший сотрудник нашей компании. Их оценивают, их приглашают работать для того, чтобы они привнесли новые знания и опыт в эти компании», – отметил генеральный директор ПАО «Нижнекамскнефтехим» Айрат Сафин.

Заместитель начальника аналитической лаборатории Научно-технологического центра ПАО «Нижнекамскнефтехим», сертифицированный эксперт WorldSkills Елизавета Темникова пояснила, что чемпионат постоянно меняется и развивается: «Предъявляются все более высокие требования – к опыту участников, к их знаниям техники лабораторных работ и аналитической химии. С каждым новым годом конкурсные задания становятся все более изощренными».

Победить в чемпионате стало сложно, особенно если речь идет о соревнованиях между промышленными предприятиями, уверена заместитель начальника Отдела технического контроля ПАО «Нижнекамскнефтехим», сертифицированный эксперт WorldSkills Мария Ильина.

«Организаторы конкурса стремятся повысить уровень наших лаборантов именно как специалистов, - пояснила Ильина. – Чтобы работники нефтехимических предприятий стремились к участию в чемпионате и приобретали новые знания и навыки».

Эксперт рассказала, что «Нижнекамскнефтехим» всячески поддерживает сотрудников-участников WorldSkills, повышает их квалификационные категории, выплачивает премии. Призеры чемпионата стремительно поднимаются по карьерной лестнице и становятся хорошими инженерами.

«Все стремятся победить, и мы не исключение. Рассчитываем только на призовые места, - заявил участник чемпионата, аппаратчик НКНХ Антон Алдарев. - Я хотел бы выразить благодарность своему предприятию за возможность представлять его на самом высоком уровне. Для меня это большая честь и огромный опыт».

К слову, всего «Нижнекамскнефтехим» на данном этапе чемпионата представляют четыре работника и четыре эксперта в двух компетенциях. Кроме того, вне конкурса к соревнованиям допущены студенты колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, чтобы они тоже могли показать свои знания и умения.

О шефской работе

Большинство выпускников колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева, где проходит первый этап чемпионата, — это будущие работники «Нижнекамскнефтехима». На предприятии разработана эффективная кадровая политика. Подготовка персонала начинается еще со школьной скамьи: 15 из 33 общеобразовательных школ Нижнекамска являются подшефными НКНХ.

В 2020-2021 учебном году шефские связи перешли на новую ступень: были заключены соглашения с директорами подшефных школ, обозначившие взаимный интерес в сотрудничестве и организации профориентационной работы.

Так, после отмены ряда введенных из-за коронавируса ограничений, стали проводиться экскурсии для учащихся подшефных школ на предприятие. Кроме того, студентов 1-го курса «Колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева» регулярно приглашают посетить производственные цеха, где ребята знакомятся с технологическим оборудованием, процессом производства и самой продукцией. В течение прошлого учебного года представители подразделений, патронирующих учебные учреждения, проводили для детей спортивные мероприятия, участвовали в родительских собраниях.

В 2021 году ПАО «Нижнекамскнефтехим» открыл профильные «Нефтехим-классы» в 36 и 37 общеобразовательных школах Нижнекамска. Теперь воспитанники специализированных 9-х классов будут посещать дополнительные занятия по предметам в соответствии с профилем работы НКНХ. Кроме того, учащихся ждут многочисленные экскурсии, мастер-классы и встречи с интересными людьми. После окончания учебного года ребятам предоставят выбор: поступить в базовый Колледж нефтехимии и нефтепереработки имени Н.В. Лемаева или продолжить обучение в 10-11 классе и в будущем стать студентами НХТИ либо ФГБОУ ВО «КНИТУ».

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»