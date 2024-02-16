«Нижнекамскнефтехим» довел долю продаж на внутреннем рынке до 71%

Компания «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, входит в холдинг СИБУР) за последние три года увеличила долю реализации продукции на рынках РФ и СНГ с 59% до 71%, сообщил генеральный директор предприятия Марат Фаляхов на заседании коллегии министерства экономики Татарстана.

Гендиректор подчеркнул, что большая часть поставок импортных санкционных позиций спецхимии, катализаторов и сырьевых компонентов для производства готовой продукции замещены на поставки аналогов из дружественных стран.

Так, до февраля 2022 года более сотни позиций спецхимии поставлялись из Евросоюза и США. На сегодня почти для всех подобраны аналоги.

«На конец 2023 года подобраны аналоги по 99% позиций критичной спецхимии, находившейся под риском после введения санкционных ограничений», – отметил Фаляхов.