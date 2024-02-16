Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
«Нижнекамскнефтехим» довел долю продаж на внутреннем рынке до 71%
Компания «Нижнекамскнефтехим» (НКНХ, входит в холдинг СИБУР) за последние три года увеличила долю реализации продукции на рынках РФ и СНГ с 59% до 71%, сообщил генеральный директор предприятия Марат Фаляхов на заседании коллегии министерства экономики Татарстана.
Гендиректор подчеркнул, что большая часть поставок импортных санкционных позиций спецхимии, катализаторов и сырьевых компонентов для производства готовой продукции замещены на поставки аналогов из дружественных стран.
Так, до февраля 2022 года более сотни позиций спецхимии поставлялись из Евросоюза и США. На сегодня почти для всех подобраны аналоги.
«На конец 2023 года подобраны аналоги по 99% позиций критичной спецхимии, находившейся под риском после введения санкционных ограничений», – отметил Фаляхов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»