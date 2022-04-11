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Промышленность
11 апреля 2022  10:44

ФАС: Нижнекамскнефтехим заплатил штраф на 1,3 млрд рублей

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Компания «Нижнекамскнефтехим» отчиталась об уплате штрафа в 1,29 млрд рублей, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

«Организация навязывала невыгодные условия, устанавливала различные цены на один и тот же товар и создавала дискриминационные условия при заключении договоров на поставку синтетических каучуков», – говорится в информации ФАС.

ФАС признала компанию нарушившей закон о защите конкуренции еще в 2019 году, когда «Нижнекамскнефтехим» входил в группу «ТАИФ», с тех пор дело рассматривалось в различных судебных инстанциях.

#Нижнекамскнефтехим #таиф #Федеральная антимонопольная служба #штраф
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