ФАС: Нижнекамскнефтехим заплатил штраф на 1,3 млрд рублей

Компания «Нижнекамскнефтехим» отчиталась об уплате штрафа в 1,29 млрд рублей, сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

«Организация навязывала невыгодные условия, устанавливала различные цены на один и тот же товар и создавала дискриминационные условия при заключении договоров на поставку синтетических каучуков», – говорится в информации ФАС.

ФАС признала компанию нарушившей закон о защите конкуренции еще в 2019 году, когда «Нижнекамскнефтехим» входил в группу «ТАИФ», с тех пор дело рассматривалось в различных судебных инстанциях.