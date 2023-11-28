Нижнекамским школьникам подарили книгу об экологии и сортировке пластика

Экологический урок прошел для воспитанников нижнекамского Детского эколого-биологического центра (ДЭБЦ). Сотрудники Нижнекамскнефтехима рассказали детям о ответственном потреблении и раздельном сборе отходов, а также подарили им яркую книгу «История одного лета, или 45 фактов о пластике», выпущенную при поддержке СИБУРа.

Как отметили сотрудники предприятия, это не просто иллюстрированное издание, а настоящее расследование об экологии и пластике. Главным героем книги является юный блогер Сева, который очень любит навещать в летние каникулы свою бабушку – в прошлом научного сотрудника. Во время последней поездки бабушка и внук открывают охоту за мифами о пластике.

«На страницах издания можно узнать, зачем был изобретен пластик и почему он получил такое широкое распространение в нашей жизни, как правильно обращаться с пластиковой упаковкой, чтобы она попадала на переработку и обретала новую жизнь», – рассказала детям эксперт предприятия Анна Голодяева.

Кроме развенчания мифов о пластике в «Истории одного лета», читателей ждут неожиданные факты про космос, машины, медицину, строительство домов, а также множество заданий, которые в нескучной форме помогут детям познакомиться с темами технологий, науки и экологии.

«Книга помогает развивать критическое мышление, осознанное отношение к использованию природных ресурсов и в игровой форме учит раздельному сбору отходов», – пояснила Голодяева. Прочитав ее, ребята начнут сами понимать, как можно помочь природе, почему так важно о ней заботиться, продолжила она.

Около 80 экземпляров книги «История одного лета, или 45 фактов о пластике» будут переданы в школы Нижнекамска. В свободной продаже она появится с 1 декабря. Ее можно будет найти на маркетплейсах и в магазинах «Дом книги» в Москве и Санкт-Петербурге. Еще больше интересной информации ребят и их родителей ждет на сайте книги 45фактовопластике.рф.

После презентации книги в ДЭБЦ прошла практическая часть урока, на которой дети узнали, какие стадии проходит пластик при вторичной переработке. На столе в стеклянных колбочках разместился измельченный пластик — от мелкой крошки до теплого флиса. Рядом лежали предметы, изготовленные из переработанного пластика: жилетка, мячик, футболка и другие. По словам специалистов, если каждый будет разделять отходы, то материалам можно будет дарить вторую жизнь.

Ведущий инженер предприятия Лилия Галеева отметила, что основная задача экопросвещения — привить любовь к окружающему миру, навыки раздельного сбора отходов. «Будущее планеты зависит от того, какие экологические привычки мы привьем детям. Во время урока мы объясняем, что пластик — это ценное вторичное сырье и его необходимо отдавать на переработку», – сказала она.

Школьники активно включились в обсуждаемую тему, отвечали на вопросы, применяли на практике полученные знания. Пятиклассница Юля Минуллина призналась, что открыла для себя много новых фактов о пластике. «Теперь я знаю, что нельзя просто взять и выбросить пластиковую бутылку, крышку или контейнер. Раньше я всегда выкидывала палочки от чупа-чупсов, больше так делать не буду. Все эти вещи можно отправить на вторичную переработку», – сказала она.

Третьеклассник Алексей Молчанов сказал, что подаренная книга очень познавательна. «Мне понравился блогер Сева, как он проводит расследование. Книгу планирую отнести в школу, чтобы одноклассники тоже узнали много нового», – поделился Алексей.

Методист ДЭБЦ Фарида Набиуллина отметила интерес детей к заявленной теме урока. «Им было интересно послушать про вторичную переработку пластика. Сегодня они придут домой и расскажут, почему важно сортировать мусор. Родители, глядя на заинтересованность детей, тоже начнут вырабатывать правильные экологические привычки», – выразила уверенность педагог.

В завершении экоурока школьники смогли наблюдать, как обычная пластиковая крышка превращается в стильный брелок. «Волшебство» стало возможным благодаря специальному станку для переработки пластика, состоящего из дробилки, термопласта-автомата и пресс-формы.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»