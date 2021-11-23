Нижнекамским рабочим повысят зарплату с 1 января 2022 года

С 1 января 2022 года заработная плата работников государственных и муниципальных бюджетных и автономных учреждений Нижнекамского района Татарстана будет доведена до МРОТ. Об этом на публичных слушаниях по бюджетам города и района сообщила руководитель муниципального Департамента по бюджету и финансам Светлана Логинова.

Это повышение будет актуально для рабочих первого разряда. «Сейчас у нас МРОТ — 12 792 рубля. С 1 января 2022 года планируется 13 617 рублей. Заработная плата в органах муниципального управления не увеличивается, она остается на уровне 2021 года», — пояснила докладчик.

Кроме того, во время выступления Логинова отметила, что с 1 января вероятно дополнительное повышение цен примерно на 4% на продукты питания и медикаменты. При этом уже точно известно, что с 1 июля также на 4% повысится стоимость коммунальных услуг.