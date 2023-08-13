Нижнекамский завод «Камэнергомаш» пригласил афганских специалистов на стажировку

По приглашению правительства Исламского Эмирата Афганистана, при содействии казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России и Российского делового центра в Афганистане, Кабул посетила очередная татарстанская делегация.

Глава делегации — гендиректор нижнекамского завода «Камэнергомаш», который входит в ГК «Кэр-Холдинг», Рустем Хайруллин — провел встречу с сотрудниками крупных афганских заводов, оценил их квалификацию, посмотрел условия труда и пригласил их на стажировку на свой завод.

«Афганистан нуждается в квалифицированных кадрах. Ведь многие инженеры уехали с приходом нового правительства. Сейчас в короткие сроки нужно обучить инженерный состав. А это даст импульс для развития производства в Афганистане и увеличения рабочих мест. Для народа Афганистана это очень важно, а мы, как гуманитарная организация, должны этим заниматься. И конечно, мы благодарны татарстанской компании за проявленный интерес в этом благом деле», — отметил генеральный директор казанского Благотворительного патриотического фонда мусульман России, представительство которого работает в Кабуле, Рустам Хабибуллин.