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Ру Тат
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28 апреля 2021  21:50
Cергей Гаврилов

Нижнекамский защитник стал обладателем Кубка Гагарина

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Воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов сегодня стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда».

В последнем матче финальной серии «Авангард» со счетом 1:0 обыграл столичный ЦСКА и победил в серии 4-2, став впервые в своей истории обладателем Кубка Гагарина.

Одним из лучших в составе «Авангарда» стал 25-летний защитник Дамир Шарипзянов, воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», откуда он прошлым летом перешел к омичам.

В регулярном чемпионате Дамир провел 48 матчей, в которых забросил 2 шайбы и сделал 6 результативных передач. А в Кубке Гагарина в 24 матчах Шарипзянов набрал 8 очков (3+5).

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