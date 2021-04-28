Нижнекамский защитник стал обладателем Кубка Гагарина

Воспитанник нижнекамского «Нефтехимика» Дамир Шарипзянов сегодня стал обладателем Кубка Гагарина в составе омского «Авангарда».

В последнем матче финальной серии «Авангард» со счетом 1:0 обыграл столичный ЦСКА и победил в серии 4-2, став впервые в своей истории обладателем Кубка Гагарина.

Одним из лучших в составе «Авангарда» стал 25-летний защитник Дамир Шарипзянов, воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», откуда он прошлым летом перешел к омичам.

В регулярном чемпионате Дамир провел 48 матчей, в которых забросил 2 шайбы и сделал 6 результативных передач. А в Кубке Гагарина в 24 матчах Шарипзянов набрал 8 очков (3+5).