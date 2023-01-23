Нижнекамский художник Кристиан Апостол создал снежного зайца для детского приюта

Нижнекамский художник Кристиан Апостол при поддержке группы «Твори добро» создал снежного зайца для детского приюта «Балкыш». Фотографии опубликованы в телеграм-канале администрации района.

На создание фигуры у художника ушло три дня. Кристиан уже знаком со многими воспитанниками приюта, проводил для ребят мастер-классы по развитию воображения, расписывал стены в их комнатах.

В преддверии Нового года нижнекамец во дворе дома №27 по улице Лесная соорудил двухметровых миньонов. На работу у него ушло более 20 часов. Художник тогда рассказал что, во время творчества к нему подходили жители двора, поддерживали, «приносили горячий чай и вкусняшки». Многие наблюдали из окон своего дома.

Кристиан Апостол — художник молдавского происхождения, обучался искусству в столице Португалии Лиссабоне, сейчас живет и работает в Нижнекамске.

Художник работает в собственном стиле — ассоциативном символизме. Кристиан также придумал свой фирменный знак, которым расписывается на своих картинах.

О своем творчестве художник пишет: «Мне очень хочется, чтобы окружающие смогли увидеть в точности то, что вижу я. Не раз я пытался рассказывать о своих взглядах другим. Зачастую этим вызывал у людей сильное удивление и даже восхищение. Со временем понял, что пока никто не способен видеть образы в чужом разуме».