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Спорт
10 июня 2022  10:09
Дамир Садриев

Нижнекамский хоккеист «Тампа Бэй» стал первой звездой пятой игры финала Кубка Стэнли

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Защитник клуба «Тампа Бэй Латйнинг» Михаил Сергачев стал первой звездой пятой игры финала Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Нижнекамский хоккеист набрал 2 (1+1) очка и помог команде из штата Флорида выйти вперед (3:2) в серии до четырех побед. Сергачев сравнял счёт в конце первой двадцатиминутки, а также сделал результативную передачу на победный гол под занавес третьего периода.

На счету уроженца Нижнекамска 6 (1+5) очков в 16 матчах плей-офф НХЛ.

Стоит отметить, что помимо Сергачева в составе «Тампы» отметились и другие россияне: форвард Никита Кучеров (1 результативная передача) и голкипер Андрей Василевский (24 сейва). 

После этой победы «молнии» оказались в одном шаге от третьей подряд победы в Кубке Стэнли. Игра под номером «6» пройдет 12 июня в Тампе.

#хоккей #НХЛ #сергачев михаил #кубок стэнли
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