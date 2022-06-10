Нижнекамский хоккеист «Тампа Бэй» стал первой звездой пятой игры финала Кубка Стэнли

Защитник клуба «Тампа Бэй Латйнинг» Михаил Сергачев стал первой звездой пятой игры финала Кубка Стэнли против «Нью-Йорк Рейнджерс».

Нижнекамский хоккеист набрал 2 (1+1) очка и помог команде из штата Флорида выйти вперед (3:2) в серии до четырех побед. Сергачев сравнял счёт в конце первой двадцатиминутки, а также сделал результативную передачу на победный гол под занавес третьего периода.

На счету уроженца Нижнекамска 6 (1+5) очков в 16 матчах плей-офф НХЛ.

Стоит отметить, что помимо Сергачева в составе «Тампы» отметились и другие россияне: форвард Никита Кучеров (1 результативная передача) и голкипер Андрей Василевский (24 сейва).

После этой победы «молнии» оказались в одном шаге от третьей подряд победы в Кубке Стэнли. Игра под номером «6» пройдет 12 июня в Тампе.