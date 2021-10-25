Нижнекамский хоккеист стал мастером спорта международного класса.

Защитник клуба НХЛ «Тампа Бэй Лайтниг» Михаил Сергачев получил звание мастера спорта России международного класса, сообщает пресс-служба нижнекамского «Нефтехимика».

«Наш воспитанник Михаил Сергачев получил звание мастера спорта России международного класса! Поздравляем Мишу!» — говорится в сообщении.

Воспитанник «Нефтехимика» в сезоне 2014-15 сыграл 25 матчей за казанский юниорский «Ирбис», откуда уехал за океан. Сергачев удачно проявил себя на юниорском и молодежном уровне в заокеанских минорных лига. В итоге на драфте НХЛ 2016 года Михаила в первом раунде под высоким общим девятым номером выбрал знаменитый «Монреаль Канадиенс».

Дебютировал Сергачев в НХЛ 13 октября 2016 года в матче против «Баффало Сейбрс» и стал самым молодым защитником в истории «Монреаля», который когда-либо играл за клуб. С 2017 года нижнекамец защищает цвета «Тампа Бэй Лайтнинг», с которым год назад он стал обладателем Кубка Стенли.

Всего в НХЛ без учета стартовавшего сезона 2021-22 гг. Сергачев провел 284 матча, в которых набрал 136 очков (29 голов+107 передач). Нынешней осенью Михаил привозил Кубок Стенли в родной Нижнекамск.