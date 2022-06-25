Нижнекамский хоккеист Сергачев помог «Тампе» сократить отставание в финале Кубка Стэнли

«Тампа-Бэй Лайтнинг», цвета которой защищает нижнекамский хоккеист Михаил Сергачев, выиграл пятый матч финальной серии Кубка Стэнли против «Колорадо Эвеланш» (3:2).

23-летний воспитанник «Нефтехимика» отметился двумя результативными передачами, что позволило «молниям» вернуть серию на свою площадку.

Для Сергачева эти результативные баллы стали, соответственно, четвертыми и пятыми в этом плей-офф и 30-м за все время выступлений в Кубке Стэнли. По этому показателю Сергачев обогнал Илью Ковальчука и Сергея Фетисова среди всех российских хоккеистов.

Стоит отметить, что в составе «молний» отличились также и другие россияне: Никита Кучеров забросил шайбу, а вратарь Андрей Василевский сделал 35 сейвов и стал третьей звездой матча. В составе «Колорадо» голом и передачей отметился Валерий Ничушкин.

Шестая игра серии до четырех побед состоится 26 июня в городе Тампа штата Флорида 26 июня.