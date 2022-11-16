Нижнекамский ТЮЗ возглавила челнинка Алсу Заббарова

Нижнекамский Театр юного зрителя возглавила специалист из Набережных Челнов Алсу Заббарова. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе района.

Новый директор учреждения пообещала, что ТЮЗ после переезда станет магнитом культурной жизни Нижнекамска. Коллектив театра планирует поездку на гастроли в Рязань. Кроме того, тюзовцы будут принимать гостей у себя.

Реконструкция театрального комплекса «Джалиль» по национальному проекту «Культура» завершится до конца текущего года. Сразу после этого театр покажет первые постановки в новом для себя формате. Они будут ориентированы не только на детей и подростков, но и на взрослых.

«Мы хотим захватить разные направления. Это и театр на подушках, и школьные театры, семейные постановки, „Театр без границ“ для людей с особенностями. Также здесь у нас будет тематическое семейное кафе», — поделилась планами Алсу Заббарова.

Совсем скоро для зрителей распахнут двери два новых зала на 80 и 400 человек, а также зоны для проведения мероприятий. Для артистов и работников театра предназначены дополнительные помещения, гримерки, швейные мастерские, столярные, бутафорский цех, декорационная и многое другое.

Ключевым элементом оформления здания ТЮЗа станут витражи на два этажа, которые позволят наблюдать с улицы за жизнью в здании, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Национальные проекты реализуются в стране с 2019 года на основании указа Президента РФ Владимира Путина.