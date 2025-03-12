Нижнекамский ТЮЗ устроит театральный капустник к 30-летнему юбилею

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Нижнекамский театр юного зрителя отметит юбилейный, 30-й сезон праздничным капустником. Мероприятие состоится 30 марта.

«Тридцать лет – это юношеский возраст, но всё равно нам есть что показать», – подчеркнула директор театра Роза Аникина.

В театральном капустнике примут участие профессиональные артисты и другие сотрудники театра. Полуторачасовая программа расскажет об истории культурного учреждения, начавшейся еще в 1994 году.

Помимо капустника, предусмотрена и торжественная часть.

Подробнее об истории ТЮЗа, который 28 лет проработал без собственного здания, читайте в репортаже.