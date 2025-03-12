news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Культура 12 марта 2025 14:05

Нижнекамский ТЮЗ устроит театральный капустник к 30-летнему юбилею

Читайте нас в
Телеграм
Нижнекамский ТЮЗ устроит театральный капустник к 30-летнему юбилею
Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ

Нижнекамский театр юного зрителя отметит юбилейный, 30-й сезон праздничным капустником. Мероприятие состоится 30 марта.

«Тридцать лет – это юношеский возраст, но всё равно нам есть что показать», – подчеркнула директор театра Роза Аникина.

В театральном капустнике примут участие профессиональные артисты и другие сотрудники театра. Полуторачасовая программа расскажет об истории культурного учреждения, начавшейся еще в 1994 году.

Помимо капустника, предусмотрена и торжественная часть.

Подробнее об истории ТЮЗа, который 28 лет проработал без собственного здания, читайте в репортаже.

#Нижнекамский ТЮЗ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

Юрист перечислил растения, выращивание которых на дачах запрещено

11 марта 2025
Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

Масштабный террор: Россия подверглась самой массированной атаке дронов с начала СВО

11 марта 2025