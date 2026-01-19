Нижнекамский ТЮЗ готовит три премьеры и праздничную программу к 60-летию города

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Нижнекамский театр юного зрителя в 2026 году готовит сразу три премьеры. В рамках федерального проекта «Культура малой Родины» зрители увидят классику русской драматургии – «Ревизор» и «Бесприданницу». Кроме того, на собственные средства театр поставит комедию «Тетка Чарлея».

Помимо премьер, ТЮЗ подготовит специальную программу мероприятий, приуроченную к празднованию 60-летия Нижнекамска. Об этом на деловом понедельнике рассказала директор театра Роза Аникина.

«Мы продолжаем развивать гастрольную деятельность, – отметила она. – В этом году запланированы показы в трех городах страны и участие в Всероссийских фестивалях "Наш Кислород 11.0" и "Нескучная классика"».

Роза Аникина также подвела итоги прошлого года: театр показал шесть премьерных спектаклей, одержал 10 побед на фестивалях высокого уровня и только на новогодних праздниках сыграл 32 спектакля, охватив более 10 тысяч зрителей. Особым событием стало присвоение звания «Заслуженный артист РТ» актрисе Татьяне Непряхиной.