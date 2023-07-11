Нижнекамский школьник перевел мошенникам 100 тысяч с маминой карты

В Нижнекамске школьник за монеты в игре перевел мошенникам больше 100 тысяч рублей с карты матери. Об этом сообщают в пресс-службе МВД России по Нижнекамскому району.

Установлено, что на телефоне мальчика установлена онлайн-игра, у которой есть своя группа. В ней было размещено объявление о бесплатной раздаче монет. Мальчик написал незнакомцу, а тот в свою очередь попросил взять телефон родителей и перевести деньги.

По словам матери, накануне сын подошел к ней и попросил мобильный телефон, чтобы «скачать из игры золотые монеты». Вскоре ей стали приходить уведомления о попытке перевода 29 999 рублей, однако операция была прервана. После этого женщина решила зайти в мобильное приложение увидела, что с ее кредитной карты было осуществлено несколько переводов.

В результате школьник перевел на счет мошенников 118 110 рублей.

В ведомстве отметили, что в настоящее время возбуждено уголовное дело о мошенничестве.