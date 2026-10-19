Нижнекамский район заключил соглашение с Ассоциацией ветеранов СВО Татарстана

Нижнекамский район и Ассоциация ветеранов специальной военной операции Татарстана договорились о системном взаимодействии для поддержки участников СВО, ветеранов и их семей. Соглашение подписали глава района Радмир Беляев и председатель ассоциации, генерал-лейтенант Владимир Майстренко. Об этом мэр Нижнекамска сообщил на деловом понедельнике.

Возглавить нижнекамское отделение организации поручили ветерану СВО Артуру Барабанову. По его словам, участие в ассоциации позволит местным активистам расширить возможности работы и взаимодействия на республиканском уровне.

«Нижнекамцы с первого дня помогают фронту и поддерживают наших бойцов. Создание ассоциации – еще один плюс в нашу огромную копилку в этом направлении. Это поддержка наших инициатив на республиканском уровне. Уверен, с такими людьми, которые сейчас перед нами, нас ждет большой успех», – отметил Радмир Беляев.

В обсуждении дальнейшей работы приняли участие Герой России, генерал-полковник, исполняющий обязанности вице-премьера Татарстана Александр Лапин, федеральный инспектор по республике Сергей Байдин, депутат Госсовета РТ и член координационного совета ассоциации Эдуард Шарафиев, ветераны и представители общественности.

Шарафиев отметил, что соглашение с Нижнекамским районом стало первым подобным документом, заключенным ассоциацией с муниципальным районом республики. «Многое уже сделано, но впереди еще больше работы. Будем трудиться плечом к плечу. Все, что мы делаем здесь вместе с вами, мы делаем для наших героев», – подчеркнул он.