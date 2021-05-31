Нижнекамский район РТ вошел в тройку призеров конкурса «Эковесна 2021»

Нижнекамский район РТ занял второе место на республиканском конкурсе «Эковесна 2021» в номинации «Муниципальные районы с центром — статус города». Об этом на деловом понедельнике сообщил мэр Нижнекамска Айдар Метшин.

«Это результат оценки общего труда нижнекамцев, работников жилищно-коммунальной сферы, экологических служб, предприятий города, сельских поселений», — сказал мэр.

Всего за два предыдущих месяца в уборке территорий района были задействованы более 95 тыс. человек, 5 тыс. единиц спецтехники. На полигон вывезено свыше 9 тыс. кубометров отходов, выявлено и ликвидировано 54 несанкционированные свалки общей площадью более 8 тыс. квадратных метров.

«На территории Нижнекамского района проведена большая работа, и важно поддерживать чистоту и порядок как на улицах нашего красивого комфортного города, так и на наших сельских поселениях», — отметил Метшин.

Руководитель подчеркнул, что отдельное внимание необходимо уделять лесным массивам и водоемам, которые находятся в муниципалитете практически в шаговой доступности и являются тем благом, которые имеют далеко не все территории нашего Татарстана.

«Мы должны это ценить», — резюмировал мэр.