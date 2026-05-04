Нижнекамский район перевыполнил годовой план по вводу жилья на 2026 год

Нижнекамский район досрочно выполнил и превысил установленный на 2026 год план по вводу жилья. Об этом на деловом понедельнике сообщил глава района Радмир Беляев.

По его словам, при годовом плане в 60 тысяч квадратных метров по состоянию на 28 апреля введено более 60,3 тыс. кв. метров. В том числе индивидуальное жилищное строительство составило более 52,5 тыс. кв. метров, по программе социальной ипотеки – 1,7 тыс. кв. метров, коммерческое жилье – 6 тыс. кв. метров.

Как подчеркнул Радмир Беляев, это означает, что сотни семей в ближайшее время смогут получить ключи от новых квартир и отметить новоселье.

Глава района отметил, что Нижнекамск входит в активную фазу реализации национальных проектов и республиканских программ, направленных на повышение качества жизни.

«Мы участвуем практически во всех ключевых инициативах. В 2026 году район задействован в реализации четырех национальных проектов, одной государственной и 23 республиканских программ. Общий объем финансирования составляет 13 млрд рублей, что на 27% выше уровня прошлого года», – отметил он.

В мае запланировано очередное заселение дома по программе социальной ипотеки. Ранее, в январе, ключи от новых квартир в рамках этой программы уже получили медицинские работники. На следующем этапе жилье предоставят представителям других сфер.

По словам Радмира Беляева, участие в жилищных программах позволяет не только выполнять, но и задавать высокую планку по вводу жилья в республике, обеспечивая развитие городской среды и комфорт для жителей.