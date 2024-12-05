Нижнекамский педколледж будет носить имя Накия Ахметшина

Нижнекамскому педагогическому колледжу присвоено имя Накия Ахметшина. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Заслуженный учитель школы РСФСР, почетный гражданин города долгое время возглавлял систему образования Нижнекамского района. Он уделял большое внимание укреплению учебно-материальной базы школ, внешкольных и дошкольных учреждений.

Благодаря Ахметшину в районе в том числе удалось внедрить в образование систему межшкольного учебно-производственного комбината. Также по его инициативе был совершен переход на кабинетную систему обучения, создан первый в России Музей народного образования.

Знаменитого педагога не стало в декабре 2017 года. Ему было 89 лет.