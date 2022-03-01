«Нефтехимик» проиграл «Трактору» в первой игре 1/4 Востока

«Нефтехимик» уступил со счетом 4:3 в первой игре серии с челябинским «Трактором» в четвертьфинале Восточной конференции.

Первую шайбу в матче, в серии и во всем розыгрыше Кубка Гагарина забросил «Нефтехимик» – за 2 минуты до конца первого периода отличился Вячеслав Лещенко. В первой двадцатиминутке эта шайба стала единственной.

Во втором периоде на передовые роли вышли спецбригады большинства. Сначала на 8 минуте второй двадцатиминутки челябинцы усилиями Тему Пулккинена сравняли счет. Спустя 4 минуты нападающий «Нефтехимика» Павел Порядин восстановил статус-кво, а еще через 3 минуты все также при игре 5 на 4 Ник Бэйлен сделал счет 2:2.

В самом начале заключительного отрезка нижнекамцы получили несколько удалений, но сумели выстоять и вновь вышли вперед – отличился Ансель Галимов. Не прошло и двух минут, как «Трактор» усилиями Лукаша Седлака забросил свою третью подряд шайбу в большинстве, а под самый занавес встречи Никита Тертышный принес победу хозяевам площадки. 4:3 – победа «Трактора».

После этой победы челябинцы вышли вперед в серии – 1:0.

Следующая игра противостояния состоится 3 марта в Челябинске на «Арене Трактор». Чуть позже серия переедет в Нижнекамск (5 и 7 марта).

1/4 финала Восточной конференции. Матч №1: «Трактор» – «Нефтехимик» — 4:3 (0:1, 2:1, 2:1)

0:1 – Вячеслав Лещенко 17:30

1:1 – Тему Пулккинен 27:47

1:2 – Павел Порядин 31:41

2:2 – Ник Бэйлен 34:54

2:3 – Ансель Галимов 46:28

3:3 – Лукаш Седлак 48:15

4:3 – Никита Тертышный 57:18