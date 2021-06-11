Нижнекамский «Нефтехимик» начнет новый сезон в ФНЛ двумя домашними матчами

Президиум Футбольной национальной лиги одобрил проект календаря лиги на новый сезон. Согласно нему нижнекамский «Нефтехимик» начнет первенство ФНЛ двумя домашними матчами.

10 июля подопечные Кирилла Новикова сыграют с ФК «Олимп-Долгопрудный», а 17 июля – с ФК «СКА-Хабаровск». Завершится сезон в лиге 21 мая 2022 года.





Стоит отметить, что если в ФНЛ сумеет выйти «КАМАЗ» из Набережных Челнов, то он начнет выступление в лиге также с двух домашних встреч: с «Аланией» и «Текстильщиком». Однако шансы татарстанской команды из ПФЛ пробиться в ФНЛ сейчас крайне малы.

Соперник «КАМАЗа» – ФК «Тюмень» за один тур до окончания сезона опережает челнинцев на одно очко. В последнем туре 15 июня сибиряки играют дома против «Лады» из Димитровграда, а «КАМАЗ» встречается в Екатеринбурге с «Уралом-2».