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Ру Тат
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11 июня 2021  11:59
Тимур Касимов

Нижнекамский «Нефтехимик» начнет новый сезон в ФНЛ двумя домашними матчами

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Президиум Футбольной национальной лиги одобрил проект календаря лиги на новый сезон. Согласно нему нижнекамский «Нефтехимик» начнет первенство ФНЛ двумя домашними матчами.

10 июля подопечные Кирилла Новикова сыграют с ФК «Олимп-Долгопрудный», а 17 июля – с ФК «СКА-Хабаровск». Завершится сезон в лиге 21 мая 2022 года.

Стоит отметить, что если в ФНЛ сумеет выйти «КАМАЗ» из Набережных Челнов, то он начнет выступление в лиге также с двух домашних встреч: с «Аланией» и «Текстильщиком». Однако шансы татарстанской команды из ПФЛ пробиться в ФНЛ сейчас крайне малы.

Соперник «КАМАЗа» – ФК «Тюмень» за один тур до окончания сезона опережает челнинцев на одно очко. В последнем туре 15 июня сибиряки играют дома против «Лады» из Димитровграда, а «КАМАЗ» встречается в Екатеринбурге с «Уралом-2».

#ФК Нефтехимик #ФНЛ
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