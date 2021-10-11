Нижнекамский нападающий Ильдар Шиксатдаров продолжит карьеру в Подольске

Воспитанник нижнекамского «Нефтехимика», 27-летний нападающий Ильдар Шиксатдаров подписал контракт до конца сезона с подольским «Витязем», сообщает пресс-служба подмосковного клуба.

Отыграв в родном «Нефтехимике» с 2014-го по 2020-й, год назад Шиксатдаров был обменен в череповецкую «Северсталь».

В нынешнем сезоне Ильдар сыграл за череповчан четыре матча, а 23 сентября клуб расторг с ним контракт. Теперь Шиксатдаров будет выступать за «Витязь». Всего в КХЛ форвард провел 219 матчей, набрал 61 очко (33 гола+28 передач).