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Общество 30 ноября 2024 19:06

Нижнекамский лицей превратят в Центр изучения языков и русской культуры

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Нижнекамский лицей превратят в Центр изучения языков и русской культуры
Фото:&nbsp;https://t.me/ramilmullin/

На базе лицея №3 имени Пушкина в Нижнекамске создадут Центр изучения языков и русской культуры. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.

По его словам, после капитального ремонта здание будет выдержано в классическом стиле, с колоннами, легендарным дубом и оформлением, стилизованным под сказки великого классика. Школьный двор станет продолжением бульвара и сквера Пушкина.

Фото: https://t.me/ramilmullin/

«Это первое приближение к проекту. Доработаем его, сделаем инклюзивным, отвечающим всем требованиям безопасности, а к творческому процессу подключим лицеистов», — сообщил Муллин.

Он призвал учащихся присоединиться к работе над проектом и создавать эскизы будущего центра. Направить работы ребята смогут на электронную почту tuban.kama@tatar.ru. «Самые интересные украсят стены обновленного лицея», — пообещал глава района.

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