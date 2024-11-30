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Нижнекамский лицей превратят в Центр изучения языков и русской культуры
На базе лицея №3 имени Пушкина в Нижнекамске создадут Центр изучения языков и русской культуры. Об этом написал в своем телеграм-канале глава Нижнекамского района Рамиль Муллин.
По его словам, после капитального ремонта здание будет выдержано в классическом стиле, с колоннами, легендарным дубом и оформлением, стилизованным под сказки великого классика. Школьный двор станет продолжением бульвара и сквера Пушкина.
«Это первое приближение к проекту. Доработаем его, сделаем инклюзивным, отвечающим всем требованиям безопасности, а к творческому процессу подключим лицеистов», — сообщил Муллин.
Он призвал учащихся присоединиться к работе над проектом и создавать эскизы будущего центра. Направить работы ребята смогут на электронную почту tuban.kama@tatar.ru. «Самые интересные украсят стены обновленного лицея», — пообещал глава района.
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